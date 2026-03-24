El colectivo LGTBI de Vigo lanza una investigación pionera sobre violencia entre parejas formadas por mujeres

El colectivo LGTBI Nós Mesmas, a través de EL*C Eurocentralasian Lesbian Community, ha conseguido una subvención de 30.000 euros de la Unión Europea que le permite lanzar el que sin duda es uno de los proyectos más ambiciosos de toda su historia. Después de llamar sin éxito a distintas puertas de administraciones en Galicia, la financiación llega de Europa y promete ser un antes y un después para las personas homosexuales y trans de Vigo. La actuación principal consistirá en una investigación de violencia intragénero, es decir, aquella que, en sus diferentes formas, se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo género. Constituye un ejercicio de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima, ya sea con maltrato físico y psicológico, especialmente para las mujeres lesbianas.

«En Galicia no existen investigaciones sobre este tema así que para nosotras es muy importante, porque también hay violencia entre parejas por ejemplo de lesbianas y nadie habla de ello», asegura la presidenta de Nós Mesmas y educadora social, Elisabet Pérez. La idea es recabar datos y presentarlos públicamente en los próximos meses para poner cifras a este escenario que apenas tiene espacio en el debate público. La violencia entre parejas del mismo género es una realidad silenciada que atraviesa a muchas personas del colectivo, pero que pocas veces se visibiliza o se atiende adecuadamente. Las investigaciones concretamente se centran en parejas formadas por dos mujeres.

Pero el proyecto de Nós Mesmas va mucho más allá. Y es que esa subvención europea también permite a la asociación ofrecer servicios gratuitos al colectivo LGTBI. Entre ellos, la asesoría jurídica para defender sus derechos frente a cualquier tipo de violencia y el acompañamiento psicológico especializado para víctimas en un espacio «libre de prejuicios cis-heteronormativos». Nós Mesmas también se encuentra ya preparando la segunda edición del festival cultural que busca visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas en la sociedad, al entender que está silenciada en prácticamente todos los ámbitos sociales.

La asociación entiende que recibir estos fondos europeos es, por un lado, un reconocimiento a la vulnerabilidad específica que afronta el colectivo y, por otro, una denuncia silenciosa a la falta de servicios especializados en esta materia en Galicia. «No se trata solo de gestionar recursos, sino también de asegurar que ninguna persona no binaria o mujer LBT tenga que explicar su identidad antes de ser atendida por una violencia sufrida», apuntan.

Educar en las aulas contra la LGTBIfobia

Lo cierto es que Nós Mesmas no ha dejado de luchar, desde su creación, por defender los derechos de todo el colectivo LGTBI tanto de Vigo como del conjunto de Galicia. Otro de los proyectos más importantes y que han impulsado durante una década son las jornadas de tratamiento de la diversidad afectiva, sexual y de género en las aulas. Están dirigidas a profesores, psicólogos o educadores sociales de Vigo y su área y siempre de forma gratuita. El objetivo es formar a profesionales que están en contacto con niños y jóvenes sobre realidad no binaria, las consecuencias de la lgtbifobia social y cómo detectar estos casos y la puesta en disposición de todo tipo de recursos para ello.

La propuesta formativa a los docentes de Nós Mesmas se lleva a cabo desde escuelas infantiles, con niños de tres años, hasta centros de Formación Profesional y está abierta a todo el profesorado interesado, teniendo preferencia aquellos pertenecientes a la educación pública o concertada de Galicia. Y es que entienden que lo importante es educar desde edades tempranas en diversidad de género y afectivo-sexual, para evitar precisamente la homofobia o la transfobia.