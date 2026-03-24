Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas

Los domingos por la mañana hay actividad en el centro de la ciudad. Mientras unos acuden a misa en Santiago de Vigo, otros cumplen con otra tradición a escasos metros. Abandonan el after y buscan su cama, más o menos católicos. Hasta ahora. El Concello ordenó cerrar el local que daba estos servicios -de forma fraudulenta- en la rúa Roupeiro.

El expediente de Urbanismo recoge que se trataba de un establecimiento con licencia de café bar sin música, aunque el ruido era notorio desde la calle. A mayores, no cumplía con la seguridad necesaria en caso de incendio (los extintores estaban caducados) y en el interior se llavaban a cabo varias actividades ilegales.

En una inspección, se encontraron varias papelinas de cocaína y numerosas colillas en el suelo, dando a entender que en el interiror se consumía y se fumaba al gusto del cliente.

Otro aspecto relevante es la existencia de videocámaras de vigilancia sin la señalización obligatoria, así como la falta de carteles informativos sobre prohibiciones (como la venta de alcohol a menores). También se detectaron elementos como una máquina recreativa sin la cartelería exigida y una barra antipánico, indicada como «salida de emergencia», pero que en realidad daba a un cuarto de unos 4 metros cuadrados en la que se hallaban unas cajas de cervezas.

Noticias relacionadas

Glory holes

Una de las principales circunstancias que llevaron al cierrre del after fue la existencia de una planta superior que no estaba declarada. Había en ella un futbolín y cinco salas, según la policía, del tamaño de un probador de tienda de ropa. En una localizaron un potro y, al igual que el resto, estaba pensada para mantener relaciones sexuales.