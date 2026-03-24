SUCESOS
Cae un tráiler al mar con el conductor dentro en Vigo tras fallarle los frenos
Ocurrió en la zona de los mulles Frioteis, en la zona de A Riouxa, y el conductor resultó ileso
Gardacostas ha desplegado barreras anticontaminación en la zona
Susto en la zona de los muelles de Frioteis, en la zona de A Riouxa. Un tráiler se ha caído al mar a primera hora de hoy con el conductor dentro, lo que ha obligado a movilizar a bomberos, Policía Local, servicios de emergencias sanitarias, Protrección Civil y Gardacostas de Galicia.
Según los primeros datos del 112, la alerta saltó al filo de las diez de la mañana. La Policía Local informó de que a un tráiler de la empresa Itrans que estaba maniobrando en esta zona, ubicada bajo el parque de A Riouxa, le habían fallado los frenos y se había caído al mar de frente con su conductor dentro de la cabina. Ocurrió en la zona de muelles de Frioteis, entre Frigalsa y Dinak.
Al tratarse de una zona poco profunda de agua, el conductor pudo salir por sus propios pies y, según Emerxencias 112, resultó ileso.
A la zona, en el Camiño Laranxo, se desplazaron también los bomberos del parque de Teis, que continúan trabajando en la zona para tratar de estabilizar el vehículo. En las próximas horas se analizará cómo retirarlo del mar.
Gardacostas de Galicia tuvo que movilizar también a sus buques «Mar de Galicia» y «Ría de Vigo», atracados en los muelles olívicos, y han deplegado también barreras anticontaminación en la zona.
Según informa la Autoridad Portuaria de Vigo, a la zona también se ha desplazado Salvamento Marítimo, la empresa de lucha contra la contaminación SEGEM, la empresa de buzos Northcomdiving, además del servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria y personal de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Vigo.
Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión «arrasó» varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en «cuatro o cinco» automóviles.
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