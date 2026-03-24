Arde por completo un coche en Valladares
El conductor empezó a notar humo bajo el volante y comenzó a incendiarse
No se registraron heridos
Un turismo sufrió un incendio a primera hora de esta tarde en la carretera do Portal, en la parroquia viguesa de Valladares. Según explicaron fuentes municipales , el conductor empezó a notar humo por debajo del volante mientras circulaba y empezó a incendiarse.
Varios testigos explican que escucharon, de repente, una explosión y el turismo comenzó a arder hasta quedar calcinado por completo. Afortunadamente, el conductor no resultó herido.
Hasta el punto se trasladaron efectivos de la Policía Local y Bomberos del parque de Esturáns.
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