Arde por completo un coche en Valladares

Un turismo sufrió un incendio a primera hora de esta tarde en la carretera do Portal, en la parroquia viguesa de Valladares. Según explicaron fuentes municipales , el conductor empezó a notar humo por debajo del volante mientras circulaba y empezó a incendiarse.

Estado en el que quedó el coche. / Cedida

Varios testigos explican que escucharon, de repente, una explosión y el turismo comenzó a arder hasta quedar calcinado por completo. Afortunadamente, el conductor no resultó herido.

Hasta el punto se trasladaron efectivos de la Policía Local y Bomberos del parque de Esturáns.