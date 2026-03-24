Un alumno de Vigo, investigado por manipular el email de una profesora

La falta de autoridad de los profesores en el aula se ha convertido en una queja casi unánime de la comunidad educativa, y como todo, hay desobediencias y desobediencias. En la última, ha tenido que llegar a intervenir la Policía Nacional a consecuencia de su gravedad por la posible comisión de un delito. En concreto, se investiga el acceso por parte de un alumno al ordenador, concretamente, al correo de una profesora para presuntamente enviar emails ofensivos.

Los recientes hechos ocurrieron en el IES O Castro de Vigo. Desde el instituto del entorno de Hispanidad rehusaron pronunciarse al respecto, manteniendo la dinámica de clase habitual y dejando que sean los órganos competentes los que trabajen en las medidas correctivas a adoptar.

Inspección Educativa

Por un lado, desde la Consellería de Educación se informó que «o asunto está agora mesmo en mans das autoridades policiais», si bien desde el servicio de Inspección Educativa se «estimará as medidas que no seu caso sexa preciso tomar no ámbito do centro para garantir a axeitada convivencia».

Posible delito

La investigación se encuentra en un nivel muy indiciario y se desconoce si se pudo haber incurrido en un delito de suplantación de identidad o apropiación indebida. Previsiblemente, el menor podía haberse hecho con las claves personales en un descuido de la docente; y es que con el uso de herramientas digitales en las clases, es habitual que en las pantallas grandes proyectan el contenido del ordenador del profesor, que en este caso, fue empleado pudo haber sido empleado por el alumno para su manipulación.

Otros casos

Este tipo de situaciones si bien no son frecuentes, tampoco residuales. Uno de los casos más graves ocurrió en A Estrada, donde cinco alumnos del instituto público Manuel García Barros por hackear las cuentas de correo de los profesores para conseguir los exámenes. Tras la correspondiente investigación judicial, la jueza archivó la causa contra varios de los investigados, algunos mayores de edad, al considerar que las diligencias practicadas «no evidencian que dichos investigados hubieran instalado el sistema software ni que hubieran efectuado entradas no consentidas en las cuentas de correo para la obtención de datos y su divulgación». Con todo, dos menores sí reconocieron los hechos.

Uno de los jóvenes declaró que no instaló el programa de hackeo pero conocía que el mismo se encontraba instalado, efectuó únicamente dos entradas para ver si funcionaba y para ver las notas de una asignatura, pero no accedió a datos de la vida privada de ningún profesor ni divulgó ningún dato de los obtenidos. El otro afirma que conocía la instalación del sistema software pero que no participó en su instalación, que accedió a varias cuentas de profesores por curiosidad, pero que no divulgó datos de carácter personal.

En el caso de Vigo todavía se está tratando de dilucidar lo ocurrido y ahora será la policía y el juzgado, a tenor de la denuncia interpuesta, el que determine las consecuencias de los hechos.

Abuso de alumnos a profesores

Agentes de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Vigo-Redondela que realizan charlas en los diferentes centros ya reconocían a FARO que en los últimos cursos ya aprecian episodios «frecuentes» de abuso e insultos de alumnos a docentes, esgrimiendo que si bien las problemáticas en los centros «son entre iguales, entre alumnos» también de vez en cuando «vemos ‘memes’ o fotos y vídeos sin permiso a profesores».