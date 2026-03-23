La Xunta licita otras 50 viviendas en Navia por casi 11 millones de euros

La Xunta de Galicia autorizó la licitación del contrato de construcción de 50 nuevas viviendas de promoción pública en San Paio de Navia por un importe de más de 10,7 millones de euros, inversión a la que se suma casi medio millón de euros destinados a la redacción del proyecto y la dirección de obra, así como el valor de la parcela, urbanizada por la Xunta. La obra está financiada íntegramente con fondos autonómicos.

El proyecto, redactado por Manuel Vázquez Fariña y Manuel Rodríguez Fontán, prevé la construcción de dos edificios, uno en cada parcela. En la parcela M-IIIB-11, se construirá un edificio con 18 viviendas, de las cuales 12 serán de tres dormitorios y seis de dos dormitorios, dos de ellas adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida. En la parcela M-IIIB-12, se levantará un edificio con 32 viviendas: 14 dispondrán de dos dormitorios y seis, de cuatro dormitorios. Todas contarán con plaza de garaje y trastero.

Actualmente, en Vigo, la Xunta de Galicia tiene en marcha 920 viviendas de promoción pública en Navia, que forman parte de las 1.600 viviendas protegidas proyectadas en total en este barrio, así como los PIA (proyectos de interés autonómico) del Ofimático (2.000 viviendas, todas protegidas) y Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina (1.392 viviendas, de las cuales el 80% son protegidas).

«O Goberno galego avanza así no compromiso de duplicar o parque de vivenda pública antes do remate de 2028, acadando as 8.000 unidades, que, en 2030, se incrementarán ata 10.000, tal como establece o Pacto de vivenda de Galicia 2026-2030», trasladan desde la Xunta de Galicia.