Más vivienda nueva en Vigo: edificio en el entorno de la Travesía con un presupuesto de casi 1,1 millones

Más vivienda nueva en Vigo. La Xerencia Municipal de Urbanismo concedió licencia a la entidad mercantil Promociones e Inversiones de Valdeorras para la construcción de un edificio residencial en la Travesía Pino, vial que comunica la Travesía de Pino con Alcalde Gregorio Espino.

El inmueble estará compuesto por dos sótanos destinados a 38 plazas de aparcamiento y trasteros, además de una planta baja con portal de acceso, zonas comunes y un local comercial en entreplanta. El proyecto contempla tres plantas altas y un ático, en las que se distribuirán un total de seis viviendas.

La actuación contará con una superficie total construida de 2.148,73 metros cuadrados y se ejecutará conforme al proyecto básico redactado por el arquitecto José Antonio Comesaña García. El presupuesto de ejecución material asciende a 1.099.950 euros, según consta en la documentación municipal.