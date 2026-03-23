Un vigués, condenado por cambiar la cerradura de la casa de su madrastra tras el funeral de su padre

La rivalidad entre hijastros y madrastras superan muchas veces la ficción y, en ocasiones, tienen consecuencias penales. Un vigués fue condenado por un delito leve de coacciones tras cambiar la cerradura de la casa que su padre había dejado en herencia a su viuda a los «pocos días» de su fallecimiento.

Lo grave del hecho es que lo hizo, tal y como se recoje en la sentencia, aprovechándose de que la mujer le dio las llaves «de buena voluntad» para que se alojase en la vivienda durante la organización del funeral y posterior luto. Así, le cambió la cerradura «impidiendo su acceso y uso».

Tanto la viuda como el hijo recurrieron el fallo, que acaba de ser parcialmente estimado por la Audiencia de Vigo solo en lo relativo a las costas procesales, manteniendo para el denunciado la condena.

Según la sentencia, en febrero de 2025, la mujer, que había formalizado su unión de hecho con el padre del acusado, le entregó a este las llaves en el tanatorio, «con buena voluntad», para que tuviera dónde alojarse durante los actos fúnebres. Días después, cuando ella regresó a su vivienda habitual, se encontró con que el denunciado había gestionado el cambio de la cerradura.

ga sentencia subraya que la mujer es la heredera legítima de una parte de la vivienda y usufructuaria de la misma, según el testamento que dejó su pareja: «Fue un acto deliberado para restringir la libertad de la denunciante sobre su vivienda».