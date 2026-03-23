Vigo pone el foco en la ciencia para blindar el Parque Nacional de las Illas Atlánticas

La investigación vuelve a situarse en el centro de la estrategia de conservación del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, participó este lunes en Vigo en la inauguración de las X Xornadas de estudo e investigación del espacio protegido, una cita que alcanza su décima edición y que, según la Xunta, consolida un modelo de divulgación científica continuado y abierto a la ciudadanía.

Durante el acto, Díaz subrayó la necesidad de estrechar el vínculo entre el conocimiento científico y la gestión ambiental. El intercambio de información entre investigadores y técnicos, y su traslado al público, es —defendió— una pieza clave para proteger los valores ambientales, culturales, patrimoniales y paisajísticos del Parque. En palabras de la responsable autonómica, estas jornadas sirven para demostrar que el trabajo de investigadores, personal de campo y gestores termina convirtiéndose en «accións concretas e reais de protección».

El programa se desarrolla hoy y mañana y reúne 20 comunicaciones agrupadas en seis bloques temáticos: desde fauna marina y aves a especies invasoras y control de fauna, pasando por ecosistemas marinos y biodiversidad sublitoral, biodiversidad terrestre y hábitats, cambio climático y tecnología y patrimonio cultural.

Entre los trabajos presentados figuran el seguimiento de gaviotas patiamarillas mediante GPS, la telemetría acústica de peces costeros y elasmobranquios, o el análisis de la dinámica poblacional del bolo como especie clave en la red trófica. En el apartado de ecosistemas y hábitats se abordarán, entre otros, proyectos sobre la propagación y reintroducción de Luminaria y la situación de la alga invasora Rugulopteryx okamurae en las Rías Baixas.

La Xunta destacó además el proyecto Cabalga, centrado en la recuperación de gorgonias en la isla de Sálvora, como ejemplo de colaboración entre ciencia, pesca artesanal y sector social, con participación de la asociación Amicos. «Trátase dun enfoque innovador na xestión de áreas mariñas protexidas», señaló Díaz.

Las jornadas incluyen también ponencias sobre la producción de Corema album para la recuperación dunar, el origen genético de los conejos de las islas, la salud fitosanitaria de masas arbóreas, una guía de identificación de líquenes costeros y la estrategia transnacional del LIFE Global para restauración de hábitats Rede Natura 2000. En materia de invasoras y control, se abordará la detección de visón americano mediante fototrampeo, el monitoreo a largo plazo de ratas y la erradicación de plantas invasoras dentro del programa LIFE Insular.

La adaptación al cambio climático y la tecnología tendrán igualmente espacio, con referencias a la red de estaciones de MeteoGalicia como herramienta de vigilancia y a proyectos como Atlantilus, basado en monitorización remota con vídeo autónomo y sensorización inteligente.

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Como cierre, la directora xeral reivindicó el papel del Parque Nacional como banco de pruebas para la conservación: «Estas xornadas demostran que o noso Parque Nacional, ademais dun espazo natural de beleza excepcional, é o mellor laboratorio para poñer en práctica estratexias de conservación».