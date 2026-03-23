UVigo y Zona Franca crean una cátedra para apoyar el desarrollo de ordenadores cuánticos en Galicia

UVigo y Zona Franca crean una nueva cátedra que dará apoyo al nuevo laboratorio experimental en computación cuántica que comparten el VQCC y el Cesga y cuyo primer objetivo es la creación de ordenadores cuánticos capaces de resolver problemas de interés en ámbitos como el diseño de materiales, logística, planificación sanitaria o bioinformática.

La Cátedra en Computación de Óptica Cuántica, bajo la dirección de la UVigo, ayudará a consolidar el Quantum Optical Computing Lab, así como a la creación de oportunidades laborales para jóvenes investigadores. Y también trabajará en la promoción de la tecnología cuántica y las STEM, en especial entre el alumnado universitario.

Foto de familia de todos los asistentes a la firma del convenio entre la UVigo y Zona Franca. / Duvi

El rector Manuel Reigosa agradeció la colaboración de Zona Franca, con la que comparte su afán de trabajar en el conocimiento «e construír sociedades que sexan xustas e igualitarias e solidarias». Gracias a la «xenerosa dotación» de la cátedra, añadió, la UVigo podrá atraer a los mejores investigadores a un laboratorio experimental que servirá a las empresas y a todo el tejido social.

Por su parte, el delegado de Zona Franca, David Regades, subrayó que la cátedra «proporcionará un impulso a un maior desenvolvemento dun sector emerxente e disruptivo como é o cuántico». Y el alcalde Abel Caballero calificó el acuerdo de histórico porque permitirá «competir desde Vigo coas tecnoloxías máis avanzadas deste planeta».

También intervinieron Inés González, directora xeral del Consorcio de Zona Franca, para señalar que la alianza de ambas instituciones es estratégica, y la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, que llamó la atención sobre los sesgos de género y reclamó la presencia de mujeres en las tecnologías emergentes y disruptivas.

Al acto también asistieron la vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, y el director del Vigo Quantum Communication Center (VQCC), Marcos Curty. «Decantámonos por tecnoloxía fotónica por dous motivos principais: primeiro porque nos parece unha das tecnoloxías máis prometedoras e, segundo, os outros laboratorios experimentais que temos no VQCC son tamén en tecnoloxía fotónica e isto permítenos atopar de xeito moito máis sinxelo sinerxías e colaboracións entre os diversos grupos», explicó Curty.

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El convenio tendrá una duración de cuatro años y la cátedra contará con una dotación anual de 240.000 euros aportados al 50% UVigo y Zona Franca. La Universidad cede un espacio físico, así como equipamiento científico y servicios de apoyo para la operatividad del laboratorio por un importe de 50.000 euros, a los que se añaden 70.000 en concepto de personal investigador sénior postdoctoral a tiempo parcial.