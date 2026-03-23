Revolución en los horarios del AVE de Vigo: Renfe atrasa la primera salida desde Madrid y altera las paradas intermedias

El segundo aniversario de la llegada de los trenes Avril a Vigo -21 de mayo- traerá una nueva revolución en la oferta con Madrid. Renfe ha anunciado este lunes varios cambios de calado en los servicios comerciales con Galicia que afectarán a todos los corredores, puliendo así las principales quejas de la estrenada el 9 de junio de 2025. Las más significativas serán en Lugo, A Gudiña y Sanabria, ya que los lucenses podrán llegar a la capital antes del mediodía y las otras dos estaciones recuperan el servicio a primera hora «perdido» el pasado año y que generó una ola de protestas contra Vigo y su alcalde.

Más sutiles son las diferencias en Vigo a primera vista, pero sus consecuencias permitirán aumentar su ocupación aún más. La más importante es el retraso del primer AVE desde Madrid de las 7.14 horas (4475) a las 8.25 horas. Pese a compartir misma franja de salida con los primeros vuelos de Air Europa (6.50) e Iberia (7.20) hacia Peinador, el avión goleaba en el mercado para quienes necesitaban estar antes del mediodía en Galicia. A cambio, será más sencillo llegar a Chamartín en metro, Cercanías o bus desde cualquier punto de la capital. Este servicio pasará a ser con Avlo, ya que se permuta con el que salía hacia A Coruña a las 8.25 horas por uno a las 6.55 que servirá de primera conexión con Galicia. En ese servicio a Urzáiz se aplicarían tarifas de bajo coste para atraer viajeros dispuestos a viajar en franjas con menor demanda.

Refuerzos al Eje Atlántico

En horario vespertino se adelantará la salida del AVE de las 16.05 horas (4565) a las 15.32 horas, añadiendo además una parada en Santiago de Compostela. De esta forma, tres de los cuatro trenes entre Vigo y Madrid tendrán entrada en Santiago. El objetivo de la operadora es maximizar la ocupación de los trenes con origen y destino Vigo, lastrados por el rodeo de 90 kilómetros por la capital gallega, para poder aumentar el número de frecuencias. En la víspera de Reyes de 2024 el ministro Óscar Puente anunció cinco servicios por sentido desde la ciudad, quedando esa última pendiente pese a la progresiva entrada en servicio de los S-106.

Últimas salidas por destino desde Madrid en AVE / Hugo Barreiro

Fuentes de la máxima solvencia de Renfe han apuntado a que esta reorganización podría no ser la última. El objetivo es añadir en los próximos meses una nueva conexión vespertina desde Madrid mediante un enlace. Actualmente Vigo es la ciudad con la salida del AVE más temprana de toda la red nacional, siendo el último convoy un Avlo a las 18.06 horas.

En sentido inverso también comenzará a parar en la estación Daniel Castelao de la capital autonómica el AVE 4464 con salida actualmente a las 6.00 horas, aunque se adelantará 10 minutos. La verdadera novedad de este convoy será que, al solaparse con el Alvia procedente de Lugo, «se podrá saltar» la parada de Zamora. De esta manera se convertirá en el primer tren directo entre Galicia y Madrid sin ninguna parada en Castilla y León, algo ya existente en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía desde hace años. De hecho, Zamora continuará con 12 frecuencias de tren diarias para 60.000 vecinos, uno de los ratios más altos de toda la red.

Con estos cambios se busca también aumentar la capacidad del Eje Atlántico en horas puntas, ofreciendo más plazas libres entre Vigo, Pontevedra, Vilagarcía y Santiago. Todo ello a pesar de que, a diferencia del eje entre A Coruña, la capital gallega y Ourense, no se sinergian plazas para los bonos y tarifas de Media Distancia en estos servicios. Esta medida ha sido largamente reclamada por usuarios y ferroviarios.