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El Sergas destina 3,2 millones en implantes de columna para Vigo

Entre correctores, tornillos, barras y mallas, se superan las 10.000 unidades

Una intervención de columna en los quirófanos del Álvaro Cunqueiro

Una intervención de columna en los quirófanos del Álvaro Cunqueiro / ELENA VILLANUEVA

Elena Villanueva

Vigo

La Xunta contratará el suministro sucesivo de implantes de columna e instrumentación necesaria para su implantación con destino al Área Sanitario de Vigo por importe de 3,2 millones de euros. El valor del contrato asciende a los 6,5 millones atendiendo a la posible prórroga por otros dos años más.

El número de unidades que se comprarán en el marco de esta licitación supera las 10.000, entre conectores, barras, mallas, tornillos, etc., para placas cervicales, espaciadores intersomáticos, sistemas de implantes para deformidades y fracturas del adulto, sistemas de implantes para columna degenerativa o espaciadores expansibles.

De sobreesfuerzos a malas posturas

Las lesiones de columna constituyen un problema que cada vez afecta más gente debido al paso de los años, los accidentes, sobreesfuerzos y malas posturas en el día a día. La cirugía de columna descomprime, moviliza los elementos y fija estructuras vertebrales, recuperando la estabilidad del paciente y corrigiendo la alineación de las vértebras.

Neurocirugía y Traumatología

En la cirugía de columna, dependiendo de la propia organización de los servicios de Neurología y Traumatología, aunque se trata de servicios diferenciados, en muchos hospitales comparten equipaciones, dado que en ocasiones las intervenciones pueden ser realizadas indistintamente por unos u otros facultativos; por eso, es fundamental disponer de la equipación necesaria para el máximo aprovechamiento y rendimiento de la actividad quirúrgica.

Asimismo, recuerda el Sergas que es «importante disponer de instrumental en cantidad suficiente, ordenado y colocado» en sus respectivos contedores, para realizar el circuito de esterilización postintervención, de tal forma que se pueda desarrollar la actividad programada aprovechando al máximo los tiempos de quirófano.

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Además, el instrumental va sufriendo desgaste por el uso y es preciso ir reponiéndolo en los centros con asiduidad, para que siempre esté en perfecto estado, explican desde el Sergas.

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