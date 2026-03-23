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Más de dos mil niños de 50 colegios toman la ciudad en la Reconquistiña de Vigo

La urbe comienza la semana grande de su Fiesta de la Reconquista

A Reconquistiña toma las calles de Vigo con unos 2.000 escolares

A Reconquistiña toma las calles de Vigo con unos 2.000 escolares

Pedro Fernández / Edgar Melchor

Patricia Casteleiro

A Porta do Sol fue esta mañana la base de operaciones de 2.200 niños procedentes de 50 colegios. Estaban preparados para dar el pistoletazo de salida a la semana grande la Reconquista. Ataviados con tambores y trajeados de la cabeza a los pies, unos de franceses y otros de vigueses, demostraron ser conocedores de la historia de la ciudad. Sabían que estaban allí reunidos para conmemorar la expulsión de los 'gabachos' por parte de los pobladores de la urbe en 1809.

El alcalde, Abel Caballero, los recibió en el escenario, recordando primero a su homólogo de la época, Vázquez Varela. Con ímpetu explicó a su pequeño público que «Vigo non quería ser servo nin escravo de ninguén e moito menos depender de invasores».

Aprovechó su intervención para recordar una conquista pendiente, el mundial de 2030. Alzó la voz prediciendo victoria: «Ninguén nolo vai quitar», aseguró.

Las últimas palabras fueron para los colegiales: «Sodes os mellores nenos do mundo, mellores que os de Nova York, París, Madrid e, por suposto, que os de ahí arriba (A Coruña)».

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Tras una entrega de medallas, hubo tiempo para una chocolatada en el Berbés. La fiesta más importante de Vigo arranca con la bendición del anticiclón. Empieza la Reconquista.

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