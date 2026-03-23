El Puerto de Vigo homenajea a los fareros y rescata una baliza histórica como símbolo de la ría

El Puerto de Vigo rindió este lunes homenaje a la figura de los fareros, profesionales que durante décadas aseguraron la navegación en la ría y que hoy desarrollan esa labor como técnicos de Señales Marítimas. El acto, celebrado en los jardines situados tras el edificio del Real Club Náutico, sirvió además para inaugurar un nuevo espacio rehabilitado por la Autoridad Portuaria y para presentar una pieza cargada de memoria: una baliza histórica restaurada por el equipo de Conservación de la Autoridad Portuaria.

La baliza, trasladada desde el Muelle de Trasatlánticos, incorpora una placa conmemorativa con el nombre del personal del servicio de faros del Puerto. Entre ellos figuran Genaro Juan José Papín Canosa, Manuel Ángel Expósito Álvarez, Pablo Alonso Alcalde, Francisco Javier de Rojas Solla, José Triñanes González, Alfonso Vicente Rodríguez Moro, Baldomero Rodríguez Moro y Luis Martínez González.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, destacó el componente emocional del reconocimiento y definió al equipo como «fabuloso», reivindicando una profesión marcada por la vocación y la intemperie. «Hablar de los fareros es hablar de una profesión vocacional que nos recuerda la soledad y la lucha contra las inclemencias climáticas y la mala mar», subrayó. Botana recordó, además, que el servicio de faros de Vigo ha sido señalado por Puertos del Estado como «el mejor de España» y puso cifras a su importancia: la ría cuenta con casi 80 señales marítimas, cuya operatividad depende directamente de la rapidez y pericia del equipo. «Las balizas se estropean cuando hay mal tiempo, y es ahí cuando hay que ir a arreglarlas para que estén operativas en el menor tiempo posible», añadió.

En nombre del colectivo, Luis Martínez González tomó la palabra visiblemente emocionado y subrayó el sentido público del oficio: «Siempre he interpretado que los faros son un servicio público y hay que realizarlo en las mejores condiciones posibles». También reclamó apoyo para el relevo generacional: «Dejamos un relevo con gente que va a suceder; son muy buenos compañeros y hacen un gran equipo», dijo, antes de agradecer el monumento con una sonrisa: «No es habitual que se jubile un colectivo y le hagan un homenaje».

Recuperación de patrimonio

El Puerto enmarcó la restauración de la baliza en una estrategia más amplia de recuperación del patrimonio marítimo. Botana avanzó que tras el verano comenzarán las obras de mantenimiento del faro de las Islas Cíes y su transformación en un museo permanente, reforzando la idea de puerto abierto también a la memoria y a la cultura. Como curiosidad, el presidente reveló que la baliza restaurada proyecta por la noche dos imágenes que solo se perciben cuando cae el sol.

El acto concluyó con una foto de familia ante la baliza, un cierre simbólico para quienes, durante años, fueron la primera y última línea de seguridad en la ría.