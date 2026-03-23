El PP de Vigo plantea movilizar 64,3 millones en políticas de vivienda

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado la presentación de seis enmiendas por parte del grupo municipal popular a la modificación presupuestaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el objetivo de movilizar 64,3 millones de euros destinados a políticas de vivienda.

Según ha explicado, la propuesta popular persigue sustituir las «actuaciones puntuales» del gobierno local por un plan de carácter estructural que incluya la compra de suelo, la construcción directa de vivienda pública, la rehabilitación de inmuebles vacíos, ayudas al alquiler y el refuerzo técnico de la Oficina de Rehabilitación.

Sánchez ha criticado la «falta de ambición» del ejecutivo que lidera Abel Caballero, al considerar insuficiente la modificación presupuestaria planteada para la Gerencia de Urbanismo, que asciende a 4,7 millones de euros. Frente a ello, el PP propone una estrategia «a medio y largo plazo» que, según ha señalado, constituye «un programa global» para afrontar el problema de acceso a la vivienda.

La dirigente popular ha defendido que su alternativa contempla no solo los recursos de la Gerencia, sino también los remanentes de tesorería del Concello, que ha cifrado en 215 millones de euros. En este sentido, ha atribuido el incremento de estos fondos a la «incapacidad» del gobierno local para ejecutar los proyectos previstos, mientras continúa la recaudación de impuestos.

En su intervención, Sánchez ha insistido en la necesidad de abordar de forma «estructural» la situación del mercado inmobiliario en la ciudad, marcada —según ha apuntado— por la escasez de oferta a precios asequibles y el encarecimiento de los alquileres. Asimismo, ha instado al gobierno municipal a asumir sus competencias en esta materia.

Las enmiendas presentadas por el PP contemplan una inversión total de 64,3 millones de euros. De esta cantidad, 16 millones se destinarían a la adquisición de suelo para promover vivienda pública; 27 millones a la construcción directa de inmuebles por parte del Concello; y 8 millones a programas de rehabilitación orientados a movilizar viviendas vacías.

Además, el paquete incluye 4 millones de euros para la compra de pisos destinados a alquiler social inmediato y otros 9 millones para la puesta en marcha de un programa de ayudas al alquiler dirigido a jóvenes y familias con rentas medias y bajas. Por último, se prevé una dotación de 300.000 euros para reforzar la Oficina de Rehabilitación y agilizar la gestión administrativa.

Estas propuestas, según ha recordado Sánchez, ya fueron planteadas por el grupo popular tanto en los presupuestos municipales de este año como en anteriores modificaciones de las cuentas.

La presidenta local del PP ha concluido señalando que la aceptación de estas enmiendas serviría para demostrar el compromiso real del gobierno municipal con la política de vivienda, mientras que su rechazo supondría, a su juicio, «limitarse a un nuevo parche con escaso alcance».﻿