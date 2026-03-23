Peiraos do Solpor, más que un visor submarino: más de 770.000 euros garantizarán suministro eléctrico, un mejor alumbrado y nuevos equipamientos públicos

El proyecto de los Peiraos do Solpor en Bouzas quema etapas para ser una realidad en los próximos meses, con las obras del visor submarino en la última fase de su ejecución tras un proceso complejo y tremendamente minucioso ejecutado por la UTE formada por Seranco, Civis Global y Altuna y Uria. Sin embargo, el desembolso planificado por el Puerto de Vigo para poner a disposición de vecinos y visitantes un nuevo atractivo a pie de ría no se quedará ahí, sino que todo el entorno de la estructura también contará con importantes mejoras. Así se desprende de la licitación publicada recientemente por la Autoridad Portuaria con un importe que roza los 780.000 euros y que permitirá contar con infraestructuras eléctricas que blinden el funcionamiento del visor submarino y servicios adecuados ante la elevada afluencia que se prevé, como por ejemplo la construcción de una pequeña edificación que albergue unos aseos públicos.

El proyecto aprobado a finales de febrero por el departamento de Obras y Economía Azul del Puerto recoge en su memoria la «necesidad» de dotar a todo este ámbito del futuro observatorio submarino de las instalaciones que garanticen la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, contemplándose en este sentido la dotación de un centro de transformación y de un grupo electrógeno de emergencia, que permitirá centralizar y distribuir la energía destinada al observatorio, pero también para reforzar el alumbrado del paseo de los Peces. Se prevé la dotación de una línea de media tensión para la alimentación del centro de transformación.

Las excavaciones y zanjas previstas en el proyecto permitirán también acometer una importante mejora de las redes de saneamiento, mientras que también se reformará el pavimento del paseo junto a la ría. Para un correcto funcionamiento de los aseos, se ha diseñado también un sistema de canalizaciones para ejecutar un sistema de bombeo.

Los pliegos aprobados por la Autoridad Portuaria contemplan un plazo de ejecución de estos trabajos de dos meses desde la firma del contrato. Por el momento, las empresas interesadas en ejecutar la obra tienen hasta el 13 de abril para presentar sus ofertas.

Proyecto ambicioso

La complejidad del proyecto de los Peiraos do Solpor obligó a la Autoridad Portuaria a aprobar una modificación del contrato firmado en el verano de 2024. Según consta en la plataforma de contratación, el presupuesto de la obra creció en más de 760.000 euros por los cambios que hubo que diseñar durante la ejecución, por lo que el montante total de la actuación para dotar a Bouzas de un innovador visor submarino y de una plataforma con vistas envidiables a las Islas Cíes ronda los seis millones.

El gran objetivo de Peiraos do Solpor es incidir en la apuesta del Puerto por una mayor integración en la ciudad, combinando criterios de ecología e ingeniería para fortalecer la protección de la biodiversidad marina, ayudando a su conservación y restauración.