Fallos técnicos o falta de testigos: uno de cada cuatro juicios se suspende en Vigo
Un caso de extorsión en la ciudad olívica, donde la Fiscalía pide dos años de prisión para los acusados, se suma a la lista de juicios suspendidos por fallos en las conexiones telemáticas
Conectar Vigo con Paiporta o La Pobla de Farnals, en Valencia, no resulta sencillo ni por carretera ni mucho menos por videoconferencia. Así lo intentaron este lunes sin éxito sendos juzgados, obligando a suspender el juicio por extorsión contra dos acusados residentes en la comunidad levantina.
Lejos de ser residual, la problemática con los equipos de videoconferencias empieza a ser crónica y junto a la ausencia de testigos o incomparecencia de alguna de las partes son los principales motivos por los que se suspenden las vistas en los tribunales vigueses. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al año 2024, un 25% de los juicios señalados por los órganos penales en el partido vigués no llegó a celebrarse, esto es, uno de cada cuatro tuvo que ser aplazado o suspendido.
Según estas cifras, de los 1.821 juicios que las juezas de las Plazas nº 1, 2 y 3 de la sección Penal del tribunal de instancia de Vigo –nueva denominación de los juzgados de lo Penal– durante el año, 426 tuvieron que suspenderse, esto es el 24% del total.
En cuanto a la Audiencia, en concreto la Sección Quinta, el porcentaje de suspensiones se eleva al 30% de sus señalamientos: de los 180, 55 no llegaron a celebrarse. En cuanto a los agendados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, fueron 11 de las 60 vistas las que tuvieron que aplazarse por ausencias de testigos, fallos técnicos o indisposición de alguna de las partes.
Jurisdicción social
Esto ocurre en la jurisdicción penal, pero atendiendo a la social, especializada en materia laboral, la situación todavía se recrudece alcanzando prácticamente el 50% de suspensiones, según las mismas estadísticas del CGPJ.
En el caso de este lunes, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vigo tenía señalada el juicio contra dos acusados por delitos de amenazas o alternativamente de extorsión. La Fiscalía pedía para ambos penas de dos años de prisión por intimidar a un vigués que había contactado, a través de un anuncio, con un teléfono de citas, y lograron hacerle pagar 1.450 euros. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados, «siguiendo un plan preconcebido», colocaron un anuncio en una web de contactos, «para inducir a error a las personas interesadas en los servicios ofertados».
Los acusados contactaron con él haciéndose pasar por el jefe de seguridad de un piso de citas, diciéndole que el jefe de la organización estaba «enfadado» porque no contrató ningún servicio. Para amedrentarlo, le amenazaron con hacerlo público.
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