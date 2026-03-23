Las empresas de alquiler de coches vetan a Uber en Vigo

Uber Rent, la división de alquiler de vehículos de la multinacional estadounidense, no opera en Vigo. Sí lo hace en más de cincuenta municipios a lo largo de toda España, y también en Europa. En muchos casos, con poblaciones considerablemente menores a las de la ciudad olívica, como Majadahonda o Benalmádena, donde permite recoger un automóvil en enclaves como los aeropuertos o las estaciones de tren y dejarlos a la hora y el día que el cliente desee pagango una determinada tarifa. Empresas locales del sector han rechazado llegar, de momento, a acuerdo alguno con Uber al entender que no les compensa por la situación de incertidumbre de las VTC en Vigo.

Concretamente, a través de la aplicación, Uber ofrece a las distintas empresas de alquiler de coches poner a disposición de los usuarios su flota de vehículos a cambio de un determinado porcentaje bajo la promesa de que su facturación se dispararía. Una propuesta similar a la de los taxistas. En Vigo, ninguno de los más de quinientos que hay han aceptado sumarse a la aplicación pese a las promesas de doblar sus ingresos y otra serie de incentivos. En ambos casos, detrás se esconde una razón evidente, que es el hecho de que Uber no cuenta en la ciudad con el permiso del Concello para realizar traslados urbanos de pasajeros.

Las empresas de arrendamiento de vehículos de esta forma apoyan colateralmente al sector del taxi, y entienden que una posible alianza con Uber les podría generar un conflicto con los conductores, con los que conviven a diario en enclaves como el aeropuerto de Vigo o las estaciones de tren y de bus, todos ellos con paradas de taxis y sucursales de empresas de alquiler de coches.

De esta forma, el veto de esas firmas dificulta la posibilidad de que Uber Rent acabe llegando a la ciudad, donde ya funciona, aunque sin licencia, los traslados de viajeros. También está operativa Uber Eats, la plataforma que lleva comida y compra a domicilio y que rivaliza con Glovo o con Jus Eat. Todo ello, siempre, a través de sus respectivas aplicaciones móviles.

Hay que recordar, no obstante, que firmas del sector turístico de Vigo sí que han mostrado interés en trabajar con Uber al entender que los VTC han llegado a Vigo para quedarse pese a la situación de incertidumbre legal que pese sobre estos vehículos con conductor. Tal y como informó FARO recientemente, son varias las firmas que se están moviendo para intentar llegar a acuerdos de colaboración con Uber.

Desde empresas que gestionan pisos turísticos hasta otras que ofrecen distintos servicios a los pasajeros, ya han establecido contactos (o lo harán próximamente) con la multinacional de VTC para suscribir algún tipo de convenio. Ninguna de ellas quiere revelar su nombre precisamente por la situación de conflicto que se vive ahora mismo en Vigo entre Uber y los taxis, con los que además trabajan la mayoría.

¿Y qué buscan concretamente las empresas del sector turístico de Vigo que quieren llegar a acuerdos con Uber? Pues en primer lugar poder ofrecer sus servicios a través de la aplicación de la multinacional y, por el otro, poder ofrecer a sus clientes viajes en VTC con condiciones ventajosas. A acuerdos como estos ya han llegado en otras grandes ciudades como Barcelona y Madrid.

De momento, varias empresas de Vigo se han empezado a mover para sondear esta posibilidad, pero de momento no hay nada cerrado. Sin embargo, las firmas de alquiler de coche de momento mantienen su postura de rechazo a ofrecer sus vehículos a través de la aplicación de Uber. Se desconoce, de momento, si la multinacional tiene previsto acelerar la posible llegada de su división de alquiler de coches o si la mantiene, de momento, fuera de Vigo.

Siniestralidad

Según el sector del taxi, el 90% de los viajes que realizan los Uber en Vigo son urbanos, es decir, entre distintos puntos de la ciudad, pese a que su licencia solo le permite trasladar pasajeros entre distintos municipios. Las distintas asociaciones de taxistas denuncian además que el nivel de siniestralidad de los VTC en los últimos meses es enorme, «con coches con golpes muy visibles». Hay que recordar, en este sentido, que la flota con la que trabaja Uber son automóviles de gama alta, todos ellos eléctricos o híbridos.