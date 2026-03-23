Detenido en Vigo por un delito de estafa con varias tarjetas bancarias cuya propietaria no echó en falta

Agentes de la Policía Nacional del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional de Vigo‑Redondela detuvieron a un varón que había intentado efectuar un pago con una tarjeta bancaria que no le pertenecía, en un estanco de la ciudad.

El aviso lo recibieron después de que la empleada del establecimiento alertara de que un hombre había tratado de abonar una compra con una tarjeta a nombre de una mujer. Al ser advertido, el individuo abandonó el local precipitadamente. El ya detenido había acudido al establecimiento también horas antes y había realizado otra compra utilizando una tarjeta bancaria diferente.

Los agentes realizaron una búsqueda por la zona, localizando al autor en un parque cercano. Durante su identificación, comprobaron que portaba dos tarjetas bancarias a nombre de una mujer, así como una tercera coincidente con la utilizada en la compra anterior.

El varón llevaba también varios tickets de compra, que evidenciaban que las tarjetas intervenidas habían sido empleadas para realizar diferentes adquisiciones en comercios de la ciudad.

Los agentes contactaron con la titular de las dos primeras tarjetas, quien manifestó desconocer su desaparición y, al comprobarlo, confirmó que le faltaba la cartera y que probablemente la había extraviado o le había sido sustraída esa misma mañana en la zona centro. Tras revisar los movimientos bancarios, verificó que se habían realizado varias compras no autorizadas.

De forma paralela, se realizaron gestiones para identificar al titular de la tercera tarjeta, constatándose que un ciudadano había denunciado esa misma mañana su sustracción. El perjudicado confirmó igualmente que se habían efectuado diversos pagos fraudulentos con la misma sin su autorización.

Ante la acumulación de indicios y la existencia de varias operaciones fraudulentas con tarjetas sustraídas, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de estafa.

En un comunicado oficial, la Policía Nacional recuerda la importancia de hacer un uso seguro de las tarjetas bancarias. «Un uso responsable pasa por no perder de vista nunca la tarjeta. No compartas el pin de la tarjeta ni lo apuntes en ningún sitio. Activa las notificaciones de la aplicación de tu banco para saber en todo momento si se hace un cargo no autorizado y si este se produjera bloquea tu tarjeta de inmediato, llama a tu banco y denúncialo», recomiendan.