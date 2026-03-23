La huelga de médicos de Atención Primaria en Vigo cumple cuatro semanas: «Queremos tiempo para atender a nuestros pacientes»

La huelga indefinida de médicos de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PACs) inicia su cuarta semana con un seguimiento de casi un 7% en el Área Sanitaria de Vigo, según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Los facultativos mantienen también una de las medidas de presión que adoptaron el lunes pasado ante la falta de diálogo con la Xunta: el encierro en el nuevo centro integral de salud Olimpia Valencia. Allí se concentraron esta mañana varias decenas de profesionales.

Lo hicieron a las 11 , la misma hora a la que la Consellería de Sanidade citaba al sindicato O'Mega, convocante de este paro indefinido y con el que solo se había reunido una vez antes por este motivo, justo el día que el presidente de la Xunta inauguraba el nuevo centro de la calle Lalín. Pese a esta llamada a hablar, los facultativos mantienen el encierro tras la «nula voluntad negociadora» del departamento liderado por Antonio Gómez Caamaño en la reunión mantenida el viernes con la CIG, por la huelga de tres días (26 de marzo, 9 de abril y 23 de abril) a la que convocan a todas las categorías de Atención Primaria.

Los doctores concentrados este lunes ante el Olimpia Valencia destacan que estas protestas son «un movemento médico», no vinculado a un sindicato en particular. También quieren dejar claro que, aunque hayan coincidido en el tiempo, el paro indefinido en Atención Primaria «non ten nada que ver coa demanda dun estatuto propio». «Non é a nosa loita agora mesmo», subraya la doctora Susana Vázquez Hermida y añade: «Queremos tempo para atender aos nosos pacientes e temos que velar pola nosa saúde mental».

Reivindicaciones

En concreto, detallan sus tres peticiones irrenunciables: agendas de 30 pacientes al día para médicos de familia; de 20 para pediatras; y medición de demanda en PAC y ajuste de plantillas para que los profesionales no asuman «un número infinito» de consultas al día.

Explican que el gran escollo en las negociaciones es qué hacer con las consultas urgentes que llegan una vez superados los 30 o 20 usuarios citados en el día. «Derivamos todo ao hospital polas mañás?», preguntan. Ellos plantean abrir los PACs también en horario matinal, con su correspondiente dotación de personal y ofrecer a los facultativos que quieran cubrir esa atención de forma voluntaria y remunerada. Además, ven fundamental «evitar fugas de médicos» mejorando las condiciones.

Lamentan que Sanidade se haya «cerrado en banda» en las negociaciones y advierten que esta situación está afectando a los pacientes.

Caballero visitó hoy a los médicos concentrados en el Olimpia Valencia / Cedida

Desde el inicio de la huelga en Primaria y al cierre del pasado miércoles 18, se habían suspendido 59.632 consultas en centros de salud de toda Galicia. En concreto, en Vigo iban 26.586 consultas suspendidas, el 44,6% de toda la comunidad.

Peonadas

Por otra parte, los anestesistas y doctores de otras especialidades del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo mantienen su negativa a realizar horas extra de tarde. Esta actividad, principalmente en quirófanos, se realiza para dar salida a la lista de espera en casos no prioritarios ni urgentes. En la actualidad es de mayor importancia por la demora que se ha ido engrosando con la sucesión de paros en la sanidad gallega.

Los quirófanos de tarde llevan parados desde el pasado 9 de marzo. La Consellería de Sanidade se ha reunido con todos los colectivos que han presentado su escrito de renuncia a las peonadas, pero no ha convocado al comité de huelga de O'Mega y Médicos Unidos por sus Derechos, tal y como le emplazaron todos.