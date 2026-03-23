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Caballero presume de las rampas de la Gran Vía de Vigo, que están de aniversario: «2,5 millones de viajes al año»

Anunció que, «dentro de muy poquito tiempo», comenzará la obra para continuar el proyecto desde la Plaza de América hasta la Plaza de España»

Rampas de la Gran Vía de Vigo.

Rampas de la Gran Vía de Vigo. / Jose Lores

Borja Melchor

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reivindicó el impacto en la movilidad urbana de las rampas mecánicas de la Gran Vía con motivo de su tercer aniversario (el tramo entre Venezuela y Nicaragua; las que comunican María Berdiales con Venezuela se estrenaron en diciembre de 2020). Concretó que registran «2 millones y medio de viajes al año». «Ya son parte de Vigo. Un nivel de utilización excepcional», aseguró.

Acompañado por varios concejales, el regidor anunció que, «dentro de muy poquito tiempo», se pondrá la primera piedra de las rampas desde la Plaza de América hasta la Plaza de España», lo que permitiría completar el recorrido mecanizado de la Gran Vía. Según explicó, esta actuación resulta necesaria en una vía con una pendiente que «supera el 11%» en ciertas zonas. «Hoy no sería posible hacer algo así», añadió.

Destacó que, con estas rampas, la Gran Vía es «plana» y presumió de que Vigo es «la ciudad del mundo con más rampas mecánicas, más escaleras mecánicas y más ascensores en la calle». «Al ritmo que vamos, vamos a multiplicar a la siguiente por 17». El regidor también reivindicó la gestión económica, ya que se ejecutaron «sin un céntimo de deuda», financiado «a tocateja», y con remanentes para las siguientes fases.

Interés de otras ciudades

Caballero, a su vez, señaló que el proyecto despertó interés en otras ciudades y mencionó visitas como alcaldes del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (Valladolid), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón (Toledo), que «no daban crédito» al funcionamiento de las rampas. «Puente hizo algo similar en Valladolid», subrayó.

Además, rememoró las dificultades iniciales del proyecto, que «fue paralizado por Patrimonio y posteriormente avalado en los tribunales»: «Lo llevamos a los juzgados y le ganamos a la Xunta». Señaló que hubo «manifestaciones del Partido Popular diciendo que se oponían a esto» y críticas del Bloque, que calificaba las rampas como «una estupidez». Frente a ello, aseguró que «ahora todo el mundo está a favor».

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En cambio, puso en valor el trabajo del Gobierno de España, al que quiso agradecer su implicación con la ciudad. «Es un gobierno excepcional. Funciona bien. Sacamos las cosas adelante», finalizó.

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