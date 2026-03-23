Caballero insiste en pedir guardias 24 horas en los juzgados vigueses y critica los «recortes» de la Xunta
Tras reunirse con el STAJ, Abel Caballero ha conversado de nuevo con el ministro Bolaños, quien le ha asegurado la tramitación para mantener el Juzgado número 8 de Vigo
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido en pedir guardias 24 horas en los juzgados de la ciudad olívica, criticando los «recortes» impuestos, a su juicio, por la Xunta de Galicia.
Así lo ha hecho tras reunirse la semana pasada con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), quienes le han pedido también más personal funcionario.
En otro audio enviado a los medios de comunicación, Caballero ha asegurado que ha hablado de nuevo con el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, el cual le ha «ratificado» que está en marcha la tramitación para mantener el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo.
«Lo que el ministro me dijo, lo está cumpliendo», ha apostillado el regidor vigués, esperando que en el mes de junio dicho juzgado esté en marcha.
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