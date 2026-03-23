Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terrazas Casco VelloReconquistiñaDelitos vialesCelta-AlavésAs Celtas Sporting, campeonasAparcamiento aeropuerto VigoMedicamentos riesgo Galicia
instagramlinkedin

Caballero insiste en pedir guardias 24 horas en los juzgados vigueses y critica los «recortes» de la Xunta

Tras reunirse con el STAJ, Abel Caballero ha conversado de nuevo con el ministro Bolaños, quien le ha asegurado la tramitación para mantener el Juzgado número 8 de Vigo

Abel Caballero reunido con representantes del Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza

Abel Caballero reunido con representantes del Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza / FDV

R. V.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido en pedir guardias 24 horas en los juzgados de la ciudad olívica, criticando los «recortes» impuestos, a su juicio, por la Xunta de Galicia.

Así lo ha hecho tras reunirse la semana pasada con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), quienes le han pedido también más personal funcionario.

En otro audio enviado a los medios de comunicación, Caballero ha asegurado que ha hablado de nuevo con el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, el cual le ha «ratificado» que está en marcha la tramitación para mantener el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo.

Noticias relacionadas

«Lo que el ministro me dijo, lo está cumpliendo», ha apostillado el regidor vigués, esperando que en el mes de junio dicho juzgado esté en marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
  2. Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
  3. La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
  4. La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
  5. Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
  6. El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
  7. Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
  8. El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible

Extrabajadores de Alfageme, movilizados para cobrar los 5,3 millones que se les adeuda

Extrabajadores de Alfageme, movilizados para cobrar los 5,3 millones que se les adeuda

Un vigués, condenado por cambiar la cerradura de la casa de su madrastra tras el funeral de su padre

Un vigués, condenado por cambiar la cerradura de la casa de su madrastra tras el funeral de su padre

Aviso para alérgicos: la humedad intensificó los síntomas por ácaros y promete disparar los del polen en primavera

Caballero insiste en pedir guardias 24 horas en los juzgados vigueses y critica los «recortes» de la Xunta

Caballero insiste en pedir guardias 24 horas en los juzgados vigueses y critica los «recortes» de la Xunta

Más de dos mil niños de 50 colegios toman la ciudad en la Reconquistiña de Vigo

Más de dos mil niños de 50 colegios toman la ciudad en la Reconquistiña de Vigo

Fallos técnicos o falta de testigos: uno de cada cuatro juicios se suspende en Vigo

Fallos técnicos o falta de testigos: uno de cada cuatro juicios se suspende en Vigo

El Sergas destina 3,2 millones en implantes de columna para Vigo

El Sergas destina 3,2 millones en implantes de columna para Vigo

La Xunta licita otras 50 viviendas en Navia por casi 11 millones de euros

La Xunta licita otras 50 viviendas en Navia por casi 11 millones de euros
Tracking Pixel Contents