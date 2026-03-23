El BNG denuncia fallos en la PassVigo que impiden la gratuidad del bus a menores de 15 años
Igrexas acusa a Vitrasa de inacción y exige al Concello medidas para evitar cobros indebidos en un servicio que «debe ser gratuíto»
El BNG de Vigo volvió a cargar este lunes contra los fallos técnicos en la tarjeta PassVigo que, según denuncia, están impidiendo la gratuidad del transporte urbano para las personas menores de 15 años. La formación sostiene que las incidencias no son puntuales y que están provocando cobros indebidos en un servicio que, recuerdan, debería funcionar sin coste para ese colectivo.
El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, aseguró que los problemas se repiten cuando el sistema no reconoce correctamente la condición de gratuidad. «Cando o sistema falla ou ben se cobra o billete coa tarifa normal da PassVigo, ou no caso de tarxetas sen saldo esíxese o pagamento do billete ordinario, remitindo despois ás persoas afectadas a reclamar a devolución», detalló.
Para el BNG, el resultado es doblemente grave: por un lado, se obliga a familias a pagar de más o a iniciar trámites posteriores de devolución; por otro, se genera la situación de menores que acaban viajando sin un título válido cuando la tarjeta no funciona como debería. «O que debera ser unha medida positiva como a gratuidade do bus para menores de 15 anos, que foi longamente reclamada polo BNG, converteuse nunha especie de tómbola por culpa de fallos técnicos que non se corrixen», afirmó Igrexas.
La formación también afeó la falta de respuesta tanto del Concello como de la concesionaria. En palabras del portavoz, se trata de un ejemplo de lo que ocurre cuando un servicio público esencial está gestionado por una empresa privada sin que haya una corrección efectiva de los problemas detectados: «Estamos ante un exemplo máis do que pasa cando un servizo público esencial está mal xestionado por parte dunha empresa privada», señaló.
Igrexas puso además el foco en que el sistema sí opera con normalidad en otros perfiles con gratuidad, como el de las personas pensionistas, y recordó que Vitrasa cuenta con una subvención municipal superior a 13 millones de euros anuales. Desde el BNG reclaman que el gobierno local deje de “mirar para otro lado” y actúe de inmediato para corregir las incidencias: «Non pode haber nin un só menor máis afectado por erros que son responsabilidade da administración e da empresa concesionaria», subrayó.
La denuncia concluye con un aviso sobre el fondo del asunto: «A mobilidade pública non pode depender de se unha tarxeta funciona ou non. Ten que ser fiábel, accesíbel e estar ao servizo da cidadanía», remachó Igrexas.
