Aviso para alérgicos: la humedad intensificó los síntomas por ácaros y promete disparar los del polen en primavera

La prolongada temporada de lluvias que ha sufrido la ciudad este año ha facilitado un buen caldo de cultivo para los ácaros. Algo que han percibido especialmente los alérgicos a estos bichos microscópicos que habitan en el polvo doméstico. Y también los profesionales que les atienden. «Nos han llegado más pacientes con más incidencias por intensificación de síntomas», afirma la doctora Carmen Mogío, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Ribera Povisa. Las lluvias también tienen mucho que decir ahora, en el inicio de la temporada de polen. Las predicciones apuntan a «niveles altos».

La alergia a los ácaros no es estacional, porque estos diminutos artrópodos arácnidos están presentes todo el año. Pero proliferan en ambientes húmedos —por encima del 60%— y cálidos —entre 25º y 30º—. De ahí que se produzcan picos y que este invierno su presencia haya sido especialmente importante. Y es que la humedad media en la ciudad —según los datos proporcionados por Meteogalicia de la estación ubicada en la avenida de Madrid— no ha bajado del 80% en cuatro meses: de noviembre a febrero, incluidos. En la última década, solo había pasado una vez, en 2019, cuando se prolongó de octubre a enero.

Estas condiciones meteorológicas se han traducido en una «intensificación» de los síntomas entre los alérgicos a los ácaros del Área Sanitaria de Vigo, tal y como atestigua la doctora Mogío, cuyo servicio atiende a un tercio de esta población.

Floración

Y las lluvias también influirán en las alergias que toman mayor protagonismo en primavera y verano: las del polen. Al igual que señaló la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la doctora Mogío explica que «hay relación directa entre los niveles de concentración de polen con los factores climáticos», por lo que las intensas precipitaciones del invierno «hacen sospechar que habrá niveles de polen alto».

Esas son «las previsiones», pero la alergóloga explica que dependerá de lo que llueva ahora. El agua limpia las concentraciones de polen en el aire, aunque sigue favoreciendo el crecimiento de la vegetación. Si le siguen días ventosos y secos, pueden darse «repuntes altos».

En la actualizada, según la predicción de la Rede Galega de Aerobioloxía para el período del 18 al 25 de marzo, el único que puede causar problemas en la ciudad en la actualidad es el de las urticaceas, con valores altos en la franja atlántica. A ellas pertenecen las parietarias —crecen en muros—. Señala la jefa de Alergología que «cada vez se ve más» y es uno de los tipos que más alergia da, con presencia de marzo a octubre.

Pero el polen que más problemas ocasiona a los alérgicos del área es el de las gramíneas. El informe de predicción de esta semana alerta de que ya «puede detectarse puntualmente en los días posteriores a las precipitaciones». La doctora Mogío explica que esta es la alergia polínica «más relevante en nuestra zona». Y su «peso y tamaño» multiplican su «capacidad alergénica», ya que estas características aerodinámicas le permiten dispersarse fácilmente «en kilómetros» y, a la vez, penetrar en las vías respiratorias. Señala que se suele extender de abril a junio, con presencia más intensa entre mayo y junio.

Incidencia

Detalla que, en la actualidad y según datos de la OMS, «las enfermedades alérgicas constituyen una de las seis patologías más frecuentes del mundo, afectando aproximadamente al 30% de la población mundial y a más del 20% de la población europea».

Producen desde síntomas leves, como estornudos o picazón a otros más graves. La rinitis alérgica la padecen entre un 21 y un 30% de la población general y el asma, entre el 5 y el 10%. «Y la previsión es que cada vez sea más prevalente», resalta la doctora Mogío.

Recomendaciones

A los alérgicos al polen les recomienda empezar con su tratamiento antes de que empiecen los síntomas; no abrir las ventanas a primera hora de la mañana ni a última de la tarde, así como hacerlo poco tiempo; evitar el deporte al aire libre en los días con niveles altos; usar gafas de sol e, incluso, recuperar la mascarilla. «Puede venir muy bien», opina.

Para los alérgicos a los ácaros, todo lo contrario: «Ventilar bien para bajar la humedad ambiental, incluso el uso de deshumidificadores». Aunque «lo más frecuente» es que el alérgico a los ácaros también lo sea a algún polen.