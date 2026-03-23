El alcalde de Vigo anuncia un concierto reivindicativo en Porta do Sol por la sanidad

Con la organización de un concierto reivindicativo en Porta do Sol. Así quiere demostrar el Concello de Vigo su apoyo a las protestas de los médicos de Atención Primaria para mejorar la sanidad, tal y como ha anunciado en la mañana de este lunes su alcalde, Abel Caballero. Prevé que se celebre tras los festejos de la Reconquista de Vigo.

«Voy a invitar a todo Vigo a ese concierto y, a partir de ahí, no descarto más cosas, porque su causa es la causa de todos», señaló el regidor local y recordó que en el Área Sanitaria de Vigo harían falta «como cien médicos» en Atención Primaria. «Tienen que buscarlos y tienen que traerlos», reclama.

«Tienen una inmensa presión, lo están resolviendo con su profesionalidad, pero no se aguanta así», señaló el alcalde sobre los médicos de Atención Primaria y pidió «una gran reforma» en este nivel asistencial. «Están defendiendo a la gente de Vigo. No es una huelga por su salario o sus condiciones, es una huelga por la calidad de la asistencia», defendió a las puertas del Olimpia Valencia.

Reuniones

Caballero reprocha que «ni siquiera dialogan con la gente que está planteando una causa tan importante», lamenta y advierte que si la Xunta los «desprecia a ellos, está despreciando a esta ciudad». «Quiero que lo entienda Rueda [el presidente de la Xunta], el conselleiro me da igual, es de poquito nivel», señala e insiste que «está faltándole al respeto a la ciudad entera y eso tiene coste».

La Consellería de Sanidade citó esta mañana al sindicato convocante de la huelga, O'Mega, a la segunda de las reuniones desde que se anunció la protesta indefinida.

El alcalde hizo estas declaraciones en una visita al Olimpia Valencia, donde un grupo de médicos mantiene un encierro que discurre ya por su octavo día. Esta protesta se enmarca en la huelga indefinida de facultativos de Atención Primaria que inicia hoy su cuarta semana.

Al cierre de la tercera semana, sumaban 29.066 consultas suspendidas en los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo.