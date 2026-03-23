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Aena pone fin a los líos en el parking del aeropuerto de Vigo: 366.000 euros para acabar con las confusiones de los conductores

El gestor aeroportuario aborda una renovación del aparcamiento, que data de 2011, y contempla dotarlo también de nuevas salidas

Vista del interior del aparcamiento del aeropuerto de Vigo.

Vista del interior del aparcamiento del aeropuerto de Vigo. / Alberto Blanco

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Atinar con la entrada del aparcamiento del aeropuerto de Vigo (sobre todo la superior y principal) no es sencillo. Como mínimo, confuso. Más de uno ha terminado en el parking exprés sin quererlo. Pero también a la inversa. Salir tampoco es fácil. Las señales actuales, algunas invitando casi a hacer círculos pasando una y otra vez por el mismo sitio, no ayudan. Acceder y abandonar el estacionamiento de Peinador es un lío para muchos conductores. Y Aena es consciente: acaba de licitar un contrato de más de 366.000 euros para solucionarlo y poner fin de una vez a todas estas confusiones. Este contrato se suma a los últimos que ha lanzado el gestor aeroportuario en Vigo: fin a las puertas giratorias y nuevos espacios en la terminal. Llega, además, tras el premio a Peinador como el mejor aeropuerto de Europa en su categoría.

Aena admite que los conductores tienen problemas tanto para entrar como para salir. «En el acceso actualmente se genera confusión a los conductores, al tener 3 posibilidades en un mismo punto y con escaso espacio para maniobrar», apunta sobre la entrada junto a la terminal en la que hay que optar por el parking general, el exprés o la entrada al vial de transporte público.

Pero Aena reconoce también en la memoria del proyecto que salir de su aparcamiento, que data de 2011, tampoco es fácil. Desliza, además, que este mismo año (aunque al margen de este contrato) se habilitarán nuevas salidas en las plantas -2 y -3: «Actualmente estas plantas no disponen de salidas, lo que sumado a que las rampas tienen sentido de circulación inglés, provoca que gran cantidad de vehículos den vueltas por las plantas buscando las salidas», afirman el gestor aeroportuario en el contrato que acaba de licitar.

Vehículos en el parking del aeropuerto de Vigo

Vehículos en el parking del aeropuerto de Vigo / FdV

Aunque no se trata de una gran obra, se trata de uno e los puntos más delicados para los usuarios del aeropuerto vigués. Aena ha licitad una obra valorada en 366.675,97 euros, sin IVA, con la que pretende resolver los problemas de orientación y circulación que se registran en el parking de Peinador, especialmente en los accesos y en las plantas subterráneas más utilizadas.

Renovación integral de señalización

La actuación se centrará en la renovación integral de la señalización y de la pintura viaria del aparcamiento. El proyecto prevé retirar los carteles actuales en las cuatro plantas y sustituirlos por otros nuevos, más claros y sencillos, situados en los puntos donde el conductor tiene que tomar decisiones. A eso se sumará el repintado de carriles, pasos de peatones y recorridos peatonales, tanto en el interior del parking como en la zona de entrada. La intervención incluye además la adaptación eléctrica de las nuevas señales luminosas.

Aena también pone el foco en el interior del parking, donde la planta -1 soporta actualmente un importante volumen de tráfico al concentrar tanto entradas como salidas. La situación se ve agravada por la existencia de viales de un solo sentido, lo que dificulta la circulación y obliga en algunos casos a hacer recorridos poco intuitivos. En paralelo, las plantas -2 y -3 todavía no cuentan con salidas habilitadas, de modo que muchos usuarios se ven obligados a dar vueltas hasta encontrar cómo abandonar el recinto.

La empresa pública justifica esta intervención por el desgaste acumulado desde la apertura del aparcamiento, que entró en servicio en septiembre de 2011. Desde entonces no se había acometido una renovación de este alcance en la señalización horizontal y vertical. El paso del tiempo, el uso continuado y las condiciones meteorológicas han ido deteriorando la pintura y han puesto en evidencia la necesidad de simplificar la información que recibe el usuario.

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La obra tiene un periodo de ejecución de cuatro meses

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