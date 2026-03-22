La Trastienda del Cuatro, emblema gastronómico del centro, cierra tras 17 años
«Hemos intentado aguantar por todos los medios, pero las cuentas no dan», dice el dueño
Tras 17 años siendo una de las grandes referencias gastronómicas del centro de la ciudad, la Trastienda del Cuatro ha echado el cierre definitivamente. El motivo no es otro que económico, pues el restaurante dejó de ser rentable en los últimos tiempos. «La subida de la luz y de los alimentos, entre otros aspectos, ha supuesto una carga insalvable. Lo hemos intentado por todos los medios pero era una imprudencia seguir abiertos», explica su gerente, Omar Fares, que mantiene abiertos otros tres restaurantes en Vigo: La Central Gastro, el Nero de Bouzas y el Nero de la Alameda. Al ser establecimientos que operan de forma autónoma e independiente, el cierre de la Trastienda del Cuatro no afecta en ningún caso al resto.
«Claro que da pena, porque fue el primer negocio de restauración que abrí en Vigo. Son muchos años, muchos amigos y muchos clientes los que han pasado por aquí, pero simplemente las cuentas no dan», añade Fares.
La Trastienda del Cuatro, en la calle Pablo Morillo, ofrecía platos típicos gallegos con toques modernos y siempre con producto de proximidad en un ambiente elegante.
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