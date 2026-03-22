La Policía Local colabora con la USC en dos proyectos sobre drogas y sueño al volante

El sueño y el consumo de drogas figuran entre las causas más comunes de los siniestros de tráfico. En su camino hacia el refuerzo de la seguridad vial, la Policía Local de Vigo es consciente de la importancia de la aplicación de la ciencia, una acción en la que es «referente internacional», según aseguran desde el cuerpo municipal. Ejemplo de esto son los dos proyectos en los que colabora con el Servicio de Toxicología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro.

La Policía Local lidera dos investigaciones de alto impacto que sitúan a la ciudad en el mapa de la innovación forense europea. El proyecto más reciente en el que se han integrado los agentes se centra en la metabolómica en fluido oral de conductores positivos a drogas. Esta disciplina científica estudia la respuesta del cuerpo ante un estímulo, en este caso, la presencia de estupefacientes en el organismo. La labor de los agentes «es determinante en el éxito» de este trabajo científico.

Borja Melchor

Los funcionarios deben someter al conductor a las pruebas de detección y cumplimentar un formulario detallado con los signos evidentes de influencia. Las muestras de saliva se remiten al laboratorio bajo un estricto protocolo de seguridad para su análisis mediante complejas técnicas científicas. El objetivo final es encontrar una correlación exacta entre la sintomatología observada por los agentes en la calle y los cambios medibles (biomarcadores) que estas sustancias dejan en el cuerpo.

El desafío de la somnolencia centra otro de los proyectos en los que participa la Policía Local de Vigo. Esta nueva línea de investigación se suma a la iniciada en el año 2025. El Servicio de Toxicología de la Universidad de Santiago de Compostela trabaja en colaboración con la Universidad de Zurich con el objetivo de arrojar luz sobre la somnolencia y la privación de sueño en condiciones reales de circulación, «un factor de riesgo crítico que, a menudo, pasa desapercibido», destacan desde el cuerpo municipal.

Durante los controles rutinarios, los agentes invitan a los conductores a participar voluntariamente proporcionando muestras biológicas de fluido oral e información anónima sobre sus hábitos de sueño. Este enfoque permite tratar la fatiga con la misma rigurosidad científica que el consumo de sustancias prohibidas. «Vigo es un referente internacional en la aplicación de la ciencia a la seguridad viaria», presume el alcalde, Abel Caballero.

Prestigio institucional

La participación de la Policía Local de Vigo en estos proyectos «no solo ensalza su prestigio institucional, sino que aporta evidencia sólida para desarrollar las futuras estrategias de prevención en carretera a nivel continental», destacan desde el servicio, a la vez que subrayan que esta colaboración con la USC «demuestra que la profesionalidad de los agentes es la base sobre la que se construye la ciencia forense del futuro».

Su objetivo es «visibilizar riesgos que tienen consecuencias fatales y que solo pueden combatirse con el binomio policía-ciencia». Con este doble compromiso, el Ayuntamiento de Vigo y la Policía Local «reafirman su liderazgo en la reducción de la siniestralidad vial, demostrando que la seguridad ciudadana y la excelencia académica caminan de la mano en beneficio de la sociedad».