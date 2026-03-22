Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 22 de marzo de 2026 en Vigo:

Actos

«Ven dibuxar»

Propuesta para que todos los interesados pinten al aire libre y, en compañía, para poner en valor a través del arte el bosque del lugar, amenazado por la construcción del Vigo Arena. Organiza el colectivo A Furia Verde.

Punto de encuentro: Rúa dos Casaliños (Navia), a las 12.00 horas.

«O Vigo dos Valcarce! Da Panificadora aos tranvías»

Propuesta de ruta que recorre lugares y episodios que hablan de un Vigo en pleno cambio: industria, arquitectura y proyectos que marcaron el paisaje urbano y el ritmo de la ciudad durante décadas. Duración aproximada del recorrido: 2 horas, con conclusión en Muta (Joaquín Loriga, 9) para tomar un vino y compartir unos pinchos.

Salida, a las 11.00 horas, desde la Praza do Concello. Precio: 20 euros (+1 de gastos de gestión).

Teatro

«La mujer rota»

Obra de teatro de Simone de Beauvoir, interpretada por la actriz Anabel Alonso y dirigida por Heidi Steinhar. La obra explora la crisis existencial de un mujer que, sola en casa, sin poder dormir, se enfrenta a sus recuerdos, a su presente y a su futuro.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13), a las 19.30 horas. Entradas: desde 17,80 euros.

«Minor inter partes»

Estreno de la pieza teatral que da continuidad al espectáculo «Baleiro», que abordaba el vaciamiento de los símbolos y los discursos y que ahora propone habitar ese vacío para reedificar el mundo. Con texto de Pedro Fresneda y Juan Navarro.

Teatro Ensalle (calle Chile, 15), a las 20.00 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato.

En el MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Espantallos»

Proyecto en el que Manuel Sendón profundiza en el motivo del espantapájaros. Ofrece historias que podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego.

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3º). De 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 10 de mayo.

«Un país ilustrado»

Un proyecto expositivo que pone el foco en el protagonismo y relevancia de los diseñadores que trabajaron en la Editorial Galaxia a lo largo de sus 75 años de historia. El propósito es traer al primero plano la labor de diseño e imagen de la editorial a través de una muestra de las cubiertas de Galaxia, organizadas según criterios cronológicos y temáticos.

MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 14.30 horas .Hasta el 17 de mayo.

«Vigo, luz e cor»

Reúne pinturas de José María Barreiro que representan escenas circenses, músicos, bodegones y paisajes urbanos, así como composiciones relacionadas con el mar y los viajes. También se exhibe el motivo de la ventana, entendido como símbolo de conexión entre el mundo interior y el exterior del artista.

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