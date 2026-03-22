Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría en San Xoán

Xesta da Galiza, empresa dedicada a la autopromoción de viviendas en formato de cooperativa, ha rescatado el proyecto del conocido como Mirador de San Xoán, un edificio de 21 viviendas que fracasó en la compra-venta privada pura y dura. Lo ha hecho precisamente buscando nuevas fórmulas que permitiesen sacar adelante esta iniciativa, que cuenta con pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios distribuidos en siete plantas más un ático y que tiene ya la licencia de obra otorgada por el Concello de Vigo. Una promoción que se completa además con la urbanización exterior de la parcela, que se dedicará a espacios públicos, y la apertura de un nuevo vial de comunicación. La clave del edificio, tal y como explica el gerente de Xesta da Galiza, Nacho González, es su ubicación en la calle San Xoán, «con unas exclusivas vistas a la Ría de Vigo» desde las viviendas.

La cooperativa está ahora mismo en fase de constitución contando actualmente ya con diez viviendas reservadas, es decir, casi la mitad de la promoción, y esperan poder constituirse formalmente ya este mes de abril para dar comienzo a las obras de construcción en julio o agosto, cuando se consiga el 80% del total de socios. Lo cierto es que se empezaron a comercializar los pisos hace apenas un mes y, desde entonces, se han conseguido ya adjudicar diez de ellos. Al ser una cooperativa, para ser socio es necesario aportar un capital inicial (en este caso, de mil euros) y que permitirá reservar la vivienda.

Una vez que se inicien las obras, los socios deberán realizar la entrega de las cantidades necesarias para la financiación de los pisos. Lo habitual es entre un 20% y un 30% del valor de la vivienda adjudicada. La cooperativa recuerda que uno de los principales riesgos del proyecto es un posible incremento en los costes de la construcción relacionados con la ejecución del edificio por la aparición de imprevistos que supongan un incremento de la partida que se va a ejecutar.

¿Y cuánto valen los pisos? Pues los de un dormitorio 242.172 euros, los de dos, ubicados en los pisos 4, 5 y 6, desde 291.001 a casi 310.000, mientras que los de tres habitaciones parten de 293.416 euros y los de cuatro desde 355.640, siendo los más caros los áticos, que serán en formato Dúplex. También hay estudios en la planta baja que parten desde los 128.000. Todos los pisos cuentan con plaza de garaje y trastero y, salvo los de un dormitorio, todos ellos están equipados con dos baños.

Las ventajas de este modelo

Una de las principales ventajas de las cooperativas es que se trata de un proyecto colaborativo donde los socios sienten que son partícipes del proyecto. A día de hoy se «cocinan» en el centro de Vigo al menos media docena de promociones en esta modalidad –en un nivel más o menos avanzado– que superarán de largo el centenar de apartamentos. Es cierto que otras quedaron por el camino por no haber conseguido un número suficiente de socios que fuese rentable para impulsar el proyecto.

La vía cooperativista permite a los propietarios participar en el diseño de las viviendas, un margen de personalización mucho mayor y les garantiza además un ahorro considerable al eliminar el beneficio que se llevaría el promotor. Es por eso que los pisos se ofrecen a precios ligeramente menores que los que se venden en el mercado privado.