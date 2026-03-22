El Concello de Vigo se suma a la Hora del Planeta: ¿en qué consiste y cuándo es?

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que la ciudad, como otras muchas de España y el resto del mundo, se sumará el próximo sábado 28 de marzo a la Hora del Planeta 2026 con el apagado simbólico de varios puntos emblemáticos durante una hora.

En concreto, el regidor detalló que se apagarán las luces durante una hora, de ocho y media a nueve y media de la noche, en espacios como el edificio de la Praza do Rei, la escultura de Los Caballos en la Praza de España, la pérgola de As Travesas, las fuentes de Aragón y la fuente de la Gran Vía.

Caballero subrayó que se trata de «un gesto simbólico» para mostrar el compromiso del Concello «con la naturaleza y el clima», enmarcado dentro de las políticas medioambientales que desarrolla el Ayuntamiento.

Reivindicó las actuaciones impulsadas por el gobierno local y destacó que el Concello toma medidas centradas en el respeto a la Tierra como la plantación de árboles, la recuperación de los arenales de Samil o la mejora del ciclo del agua.

La Hora del Planeta es una iniciativa global que busca concienciar sobre el cambio climático mediante el apagado de luces en edificios y espacios públicos durante una hora.