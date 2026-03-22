Comida y fiesta en el Casco Vello de Vigo antes de expulsar a los franceses

La ciudad amaneció en 1809, tomada por el ejército de Napoleón y con el alcalde Vázquez Varela al frente de la corporación local tras la destitución del regidor afrancesado Alonso Cayro. A falta de una semana para expulsar a los soldados franceses, el Casco Vello celebró en la Praza do Berbés el primer domingo de la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional, con música, baile, comida, bebida y guiños al pasado.

El corazón del barrio antiguo acogió demostraciones de oficios tradicionales por la mañana —los niños pudieron elaborar sus piezas con barro—, así como un taller de baile tradicional, dirigido por André Adrio. El buen tiempo ayudó a animar el ambiente. Una comida popular, una foliada de tarde, la actuación de los gaiteiros Los Tullidos y actividades de búsqueda del tesoro completaron el programa del último día de la semana.

Los niños elaboraron a mano piezas de barro con la ayuda de moldes. / Alba Villar

La Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo encara la semana clave de la cita. Mañana por la mañana, unos 2.200 escolares de casi medio centenar de colegios participarán en la Reconquistiña. Saldrán a las 10.00 h desde diferentes zonas de la ciudad (Venezuela, Paseo de Alfonso, Laxe y Praza de Compostela) en dirección a Porta do Sol, donde, a las 11.00 h, intervendrá el alcalde, Abel Caballero, y habrá una actuación musical.

El desfile empezará a las 11.30 h e irá por la Praza da Constitución, Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza de Almeida, Real y la Praza do Berbés, donde finalizará. Habrá chocolatada para los pequeños y música. El martes, el programa sigue con una charla didáctica en la Casa Galega da Cultura.