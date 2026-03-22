La Casa das Artes de Vigo acogerá un monográfico del pintor Lugrís
Se inaugurará a finales del mes de mayo
La primera planta de la Casa das Artes acogerá un monográfico dedicado al pintor Urbano Lugrís. El alcalde, Abel Caballero, explicó que se inaugurará a finales del mes de mayo. «Vamos a realizar una nueva exposición estable de arte galega», explicó el regidor.
Caballero recordó que el Concello realizó una inversión de «casi 200.000 euros» en este espacio de la Casa das Artes y es «una zona de exposiciones ciertamente notable». Definió al artista como «el pintor que pintó maravillosamente el color de la luz de Vigo».
«Vamos a trasladar murales que, en estos momentos, están en Castrelos, como Misterios do mar o Mapa de Galicia, y se sumarán a otras obras como Habitación do vello mariñeiro, Ventá o Paisaxe de Vigo. Se podrá disfrutar de una exposición permanente de Lugrís», presumió.
Urbano Lugrís, nacido en A Coruña en 1908 y fallecido en Vigo en 1973, fue un pintor español que se desenvolvió entre dos mundos: el real y el onírico. Su obra, impregnada de la fascinación por el mar y las leyendas celtas, lo posiciona como uno de los artistas gallegos más destacados del siglo XX.
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