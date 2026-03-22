Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTAN apoya a EEUU⚽CRÓNICA Celta-AlavésTrocear Pisos GrandesAltos Cargos XuntaTúnel A-52 VigoTestamentos en GaliciaPremios Mestre Mateo
instagramlinkedin

La Casa das Artes de Vigo acogerá un monográfico del pintor Lugrís

Se inaugurará a finales del mes de mayo

Vista exterior de la Casa das Artes, en Vigo.

Vista exterior de la Casa das Artes, en Vigo. / Jose Lores

Borja Melchor

La primera planta de la Casa das Artes acogerá un monográfico dedicado al pintor Urbano Lugrís. El alcalde, Abel Caballero, explicó que se inaugurará a finales del mes de mayo. «Vamos a realizar una nueva exposición estable de arte galega», explicó el regidor.

Caballero recordó que el Concello realizó una inversión de «casi 200.000 euros» en este espacio de la Casa das Artes y es «una zona de exposiciones ciertamente notable». Definió al artista como «el pintor que pintó maravillosamente el color de la luz de Vigo».

«Vamos a trasladar murales que, en estos momentos, están en Castrelos, como Misterios do mar o Mapa de Galicia, y se sumarán a otras obras como Habitación do vello mariñeiro, Ventá o Paisaxe de Vigo. Se podrá disfrutar de una exposición permanente de Lugrís», presumió.

Noticias relacionadas y más

Urbano Lugrís, nacido en A Coruña en 1908 y fallecido en Vigo en 1973, fue un pintor español que se desenvolvió entre dos mundos: el real y el onírico. Su obra, impregnada de la fascinación por el mar y las leyendas celtas, lo posiciona como uno de los artistas gallegos más destacados del siglo XX.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
  2. El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
  3. Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
  4. La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
  5. El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
  6. La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
  7. Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
  8. El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible

La Casa das Artes de Vigo acogerá un monográfico del pintor Lugrís

La Casa das Artes de Vigo acogerá un monográfico del pintor Lugrís

El Concello de Vigo se suma a la Hora del Planeta: ¿en qué consiste y cuándo es?

El Concello de Vigo se suma a la Hora del Planeta: ¿en qué consiste y cuándo es?

Comida y fiesta en el Casco Vello de Vigo antes de expulsar a los franceses

La Trastienda del Cuatro, emblema gastronómico del centro, cierra tras 17 años

La Trastienda del Cuatro, emblema gastronómico del centro, cierra tras 17 años

Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría de Vigo

Una cooperativa rescata el proyecto de un edificio de 21 viviendas con vistas a la ría de Vigo

La Policía Local colabora con la USC en dos proyectos sobre drogas y sueño al volante

El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta

El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta

Vigo «hablará» en francés... solo por unos días: comienza la fiesta de la Reconquista

Vigo «hablará» en francés... solo por unos días: comienza la fiesta de la Reconquista
Tracking Pixel Contents