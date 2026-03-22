El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta

La maquinaria burocrática vuelve a activarse en una de las infraestructuras más demandadas durante las últimas tres décadas en Vigo, aunque lo hará, una vez más, a un ritmo inferior al deseado. El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó este viernes el aviso de que la nueva autovía A-52 entre la ciudad y O Porriño iniciaba su evaluación ambiental. El proyecto para construir un túnel reactiva así su tramitación 15 meses después de que se diese a conocer el trazado de 10 kilómetros de los cuales 4 circularán en túnel. El presupuesto era de 390 millones de euros y el objetivo es que en 2030 sirviera como alternativa a la A-55 por Mos.

Sin embargo, esta nueva fase arranca con un pequeño traspiés que obligará a ir, como en las curvas de Tameiga, aún más despacio. El ministerio de Sara Aagesen ha optado por realizar una Evaluación de Impacto Ambiental por la vía ordinaria en lugar de la «simplificada», lo que supondrá que no se puedan agilizar los próximos pasos. La Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece que esa «vía rápida» puede aplicarse a la «ampliación de carreteras convencionales existentes, que impliquen su transformación en autopistas, autovías o carreteras multicarril, no incluidas en el anexo I y construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado, no incluidas en el anexo I».

Nuevo trazado de la A-52 en túnel entre Vigo y O Porriño / Simón Espinosa

El expediente con número 20260044 ya es visible dentro del portal de información pública junto a otros eólicos o de la línea de Alta Velocidad a Galicia. Sin embargo, el Gobierno ha podido escoger el procedimiento ordinario para evitar una paralización con recursos, ya que el punto 2 para la vía ordinaria es más ambiguo e interpretable. Y es que ya existen ejemplos de Declaraciones de Impacto Ambiental ya publicadas en el BOE que han tenido que reformularse tras recibir alegaciones en su contra. Esta salida es muy habitual en el caso de las renovables, siendo la reorganización de baterías en Doñana su último caso. La diferencia entre una y otra sería de entre seis y doce meses.

«Viendo eso, en condiciones normales y sin retrasos por esperar un informe, en unos 7 meses deberíamos saber algo», explican a FARO fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos en infraestructuras. Será entonces cuando se puedan conocer parte de las soluciones adoptadas a las protestas recibidas por parte del proyecto presentado en diciembre de 2024 y que contó con una importante oposición vecinal.

Elevada siniestralidad

El proyecto de la A-52 vuelve a ponerse en marcha después de un año sin novedades. Cuando presentó el nuevo trazado en diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes escogió la opción con el soterramiento más largo y calificó de «inaceptable» y «no competitiva» la carretera actual. El nuevo túnel servirá de alternativa a las curvas de Tameiga en la A-55, donde a pesar de los radares y limitaciones de velocidad a 60 km/h en una autovía siguen registrándose cifras de récord en cuanto a la siniestralidad.

El pasado año fueron 283 accidentes con daños personales o materiales, o lo que es lo mismo, la carretera registra un siniestro cada 30 horas. La cifra se reduce respecto a los 323 y 297 de los años anteriores, pero se mantiene la mortalidad con cinco fallecidos en ese trienio. Estas cifras la sitúan como la carretera más peligrosa de toda Galicia y en el top-5 nacional.