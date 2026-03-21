Vigo «hablará» en francés... solo por unos días: comienza la fiesta de la Reconquista

El Casco Vello se metió en una máquina del tiempo: vivirá en 1809 hasta el domingo 29 de marzo con la celebración de la fiesta de la Reconquista, de interés turístico nacional. La representación en la Praza do Berbés de la destitución de la corporación municipal por afrancesada y la entrada de las tropas de Napoleón marcó el inicio de esta cita, una de las más esperadas en el calendario olívico.

Cientos de personas presenciaron en el corazón del barrio antiguo el nombramiento del alcalde Francisco Javier Vázquez Varela en lugar del regidor afrancesado José Antonio Alonso Cayro en una obra dirigida por María Torres, profesional del teatro, y producida por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, cuyos miembros trabajan intensamente en estas fechas para que la fiesta sea un éxito.

Como es habitual, el músico ciego (representado por Tino Baz) se encargó de narrar este pasaje histórico, que tuvo como protagonistas al alcalde destituido, Alonso Cayro; a Vázquez Varela, que ocupó su cargo; al abad de Valladares; al noble Joaquín Tenreiro; a Aurora; al regidor Puga; al brigadier Francisco de La Rocque; a la paisana viguesa; a Juan de Villavicencio; o al coronel francés Jacobo Antonio Chalot.

Con vestimenta de la época, antes de comenzar la obra teatral, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por concejales también ataviados para la ocasión, se dirigió a los asistentes para poner en valor la valentía de los participantes en la expulsión de los franceses de la ciudad, un episodio que se escenificará en las calles del centro de la ciudad el domingo 29, última jornada de la Reconquista.

Protagonismo luso

El programa festivo comenzó por la mañana en la plaza, con un taller de danzas tradicionales portuguesas. El grupo Estántighas do Berbés actuó por la tarde. Tras la escenificación de la destitución de la corporación municipal, el Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (Gefac) deleitó al público con su propuesta, centrada en las manifestaciones populares.

La Reconquista fue descorchada ya por la mañana con la celebración en la concatedral-basílica de Santa María (la Colegiata) de un concierto inaugural a cargo de la Orquestra Infantil (dirigida por Miriam Fernández) e Xuvenil (por José Manuel Fernández) Kv2211, cita a la que acudió el alcalde. También deleitó a los asistentes el Ensemble de Chelos. Participaron casi 60 músicos de entre 7 y 22 años.

Caballero, con la Orquestra Infantil e Xuvenil Kv2211 en la Colegiata. / FdV

En la primera jornada de la fiesta de la Reconquista, también hubo una actividad de búsqueda del tesoro. Pone el broche de oro el grupo de música tradicional Os Melidaos. Mañana domingo, sigue el programa en O Berbés. Desde las 11.00 h, habrá demostraciones de oficios tradicionales y, desde las 11.30 horas, un taller de baile tradicional dirigido por André Adrio. A las 12.00 h, se celebrará una búsqueda del tesoro para niños.

A las 13.30 horas, llegará la actuación de los gaiteiros Los Tullidos. Ya por la tarde, desde las 14.30 horas, se desarrollará una comida popular y, a partir de las 17.00 horas, una fiesta popular, coincidiendo con una nueva actividad de búsqueda del tesoro para niños. Mañana, turno para otro de los grandes eventos de esta celebración: la Reconquistiña, en la que toman protagonismo los escolares de la ciudad.

Las fechas más importantes de la Reconquista se vivirán el próximo fin de semana. El mercado abre el viernes a las 17.00 h. Se prevén numerosas actividades viernes, sábado y domingo, con especial protagonismo para la música.