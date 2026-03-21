'Sorpresa' matutina de las gasolineras: el diésel supera los 2 euros de media en Vigo a un día de entrar en vigor la rebaja fiscal

El precio del barril de Brent, que es el indicador de referencia para Europa para el coste del petróleo, cerró la sesión de este viernes en los 106,77 dólares, algo más de dos euros por encima de los valores del día anterior. Como habrá comprobado cada usuario, no solo profesional, las estaciones de servicio no han tardado en repercutir el alza del Brent en los carburantes desde el día 1 del inicio de la nueva guerra en Oriente Medio.

El hecho es que, en la misma jornada en la que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incluye —entre una heterogénea remesa de medidas— una rebaja fiscal en el IVA para gasolina y gasóleo, el precio medio del litro de diésel en Vigo ha escalado por encima de los 2 euros. En concreto, el diésel se paga en la mayor ciudad de Galicia a 2,005 euros.

Son datos oficiales que las propias estaciones de servicio remiten al Ministerio para la Transición Ecológica. En este caso son 17 los establecimientos que han remitido a Madrid sus precios para la jornada de este sábado. De éstas, solo cuatro venden el gasóleo, que es el carburante más consumido por el parque móvil gallego, por debajo de esos 2 euros. El punto más caro está en Travesía de Vigo, en los surtidores de Repsol, donde este carburante se vende a 2,098 euros el litro. La misma compañía vende el mismo producto a 2,025 euros en Avenida de Madrid o San Andrés de Comesaña. Las estaciones más económicas son las low cost de Ballenoil y Petroprix, en Camposancos y Rúa Ramón Soler, respectivamente, así como la de Alcampo de la Avenida de Madrid: 1,879 euros el litro.

Impacto

¿En qué medida bajarán los precios con la entrada en vigor, este domingo, del real decreto? Según los cálculos de la asociación de consumidores Facua, y teniendo en cuenta que sí baja el IVA pero no el impuesto de hidrocarburos, el diésel se abaratará en unos 17 céntimos, de modo que repostar seguirá siendo mucho más caro que antes de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

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«Si la única medida que valida el Congreso es la relativa al IVA y no se aplica el tope a los márgenes, la bajada de precios estará muy por debajo de la subida media que han aplicado las gasolineras de la Península», zanjó Facua.