La renta media bruta por habitante supera por primera vez en su historia los 20.000 euros en Vigo

Los vigueses tenían de renta bruta media anual en torno a 10.500 euros en el año 2000. Esa cifra sufrió vaivenes a lo largo de estas dos últimas décadas y media, con caídas pronunciadas durante la crisis que se inició en 2008 y también durante los años de la pandemia, donde se destruyeron numerosos empleos y los vigueses (y el resto de la sociedad) vieron disminuida considerablemente su capacidad adquisitiva.

Tras la emergencia sanitaria del COVID, la ciudad se ha recuperado y esa renta bruta per cápita supera por primera vez en la historia los 20.000 euros (20.046) a finales del año 2023, el último del que se tienen registros, según los datos publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Para explicar ese aumento de los ingresos brutos anuales de los vigueses hay un factor clave: la creación de empleo, concretamente en el sector servicios y en la industria. Aquí, obviamente, hay que hacer referencia al bum turístico que vive la ciudad desde la explosión de sus luces de Navidad, que provocan contrataciones masivas en la hostelería de trabajadores que, en muchos casos, se acaban quedando indefinidos. Y en la automoción, Stellantis y todas sus empresas auxiliares continúan tirando del empleo en la ciudad.

Sin ir más lejos, el primer trimestre del año 2025 fue el mejor en toda la historia de la ciudad, cuando 112.000 vecinos estaban dados de alta en la seguridad social y eran por tanto trabajadores, ya sea por cuenta propia o ajena. En ningún arranque de año desde antes de la crisis de 2008 se había llegado a cifras ni siquiera similares, lo que demuestra el buen momento de la economía en la ciudad olívica.

Renta bruta por habitante en Vigo desde el inicio de siglo / Hugo Barreiro

La población extranjera en Vigo también ha ganado terreno a pasos agigantados en los últimos años, convirtiéndose en un sostén clave de la economía de la ciudad. Ya no es que haya más inmigrantes en Vigo que nunca, sino que jamás hubo tantas personas foráneas trabajando en la ciudad en toda la historia. 7.665 extranjeros, según el IGE, tienen un empleo ahora mismo en Vigo (el doble que a mediados de 2015), superando ya el 6% del total de la población trabajadora en la ciudad.

Diferencias por barrios

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las diferencias en cuanto a la renta son considerables en función del barrio de Vigo. Aunque los ingresos de los contribuyentes han aumentado en todos los barrios y parroquias de la ciudad, el ritmo al que lo han hecho no ha sido igual en todo el territorio.

La renta media bruta más elevada de la ciudad se encuentra en las zonas con el código postal 36201, que incluye el centro y Areal, donde los son un 73% mayores que en otras zonas como Teis. En cifras, diferencias de hasta 18.000 euros por hogar entre ambos barrios. Mientras, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de 2013, la brecha existente en aquel momento entre el corazón de la urbe y la zona más humilde (en aquel momento Valadares) se situaba en el 67,2%, por lo que la grieta se ha agrandado.