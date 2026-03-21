Miles de voces en Vigo contra la crisis de la vivienda: «Falta voluntad política»

«O acceso a unha vivenda digna deixou de ser un dereito para converterse nun privilexio reservado a quen pode pagalo, froito da especulación, os prezos disparados, a escaseza de oferta e unha resposta institucional insuficiente». Es el motivo que llevó a miles de ciudadanos a manifestarse desde la Praza de España hasta la Delegación de la Xunta. Consideran que «falta vontade política e valentía».

Convocados por 15 entidades bajo el paraguas de la plataforma Alianza pola vivenda en Vigo, reclamaron medidas inmediatas y contundentes en cinco ejes fundamentales destinadas a garantizar el derecho a techo en Vigo para toda persona que lo necesite. «Estamos a sufrir as consecuencias dun modelo de cidade que converteu a vivenda nun negocio», aseguró la organización en la lectura del manifiesto.

Topes al alquiler y vivienda pública

Lamentó en primer lugar que el Ayuntamiento de Vigo no haya solicitado a la Xunta la aplicación del control de precios del alquiler, mecanismo amparado por la Ley de vivienda. «O propio Concello encargou en 2025 un estudo que confirma que a cidade cumpre os requisitos legais para ser declarada zona de mercado residencial tensionado», indicó antes de pedir un parque público residencial al nivel de las necesidades.

Una multitud clama por el derecho a la vivienda en las calles de Vigo / Pedro Mina

«Con preto de 10.000 persoas demandantes inscritas, é escandalosamente insuficiente», anotó. Exige la movilización de las viviendas vacías frente a la construcción, un «modelo lento, depredador de territorio e incapaz de dar resposta urxente á emerxencia actual». También demanda a las instituciones públicas más programas de intermediación del alquiler e impedir desalojos sin alternativa habitacional.

Pisos turísticos y albergue

Los manifestantes pusieron el foco, además, en las viviendas de uso turístico (VUT), que «agravan a escaseza de alugueiro, encarecen os prezos e expulsan a veciñanza». «Reclamamos parar a concesión de novas licencias, limitar as VUT por barrio e reforzar a inspección e o peche das ilegais. O modelo especulativo depredador non ten cabida na nosa cidade. Non podemos permitir que Vigo se converta nun parque temático para turistas mentres as traballadoras non atopamos onde vivir», trasladaron.

Las entidades impulsoras de la manifestación creen que es urgente «ampliar as prazas do albergue municipal de forma estable, elaborar un censo, eliminar límites temporais e garantir o acompañamento social, psicolóxico e sanitario». A su vez, solicitaron la creación de residencias universitarias públicas integradas en los barrios. «A crise habitacional de Vigo non é un fenómeno inevitable: é o resultado de decisións políticas que priorizan a especulación e os intereses privados sobre o dereito a vivir dignamente», apuntaron.

La organización avanzó que seguirá luchando para que la urbe sea «habitable» y se ponga la vida «en el centro» frente a la «lóxica especulativa e rendista». «Existen ferramentas legais, recursos e vivendas suficientes para garantir un teito para todas», esgrimió.

Las entidades convocantes fueron Foro Socioeducativo As Ninguéns, Amnistía Internacional, Sindicato Estudantil Fervenza, Sindicato de Inquilinas Vigo, Asociación veciñal de Teis, Verdegaia, Plataforma Galega Vivenda Xa!, CIG, Ecoloxistas en Acción, Oficina de Valores Non Inventariables, Espazo Aberto Antimilitar, Árbore, EMAUS, Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde e Erguer.