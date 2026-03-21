Un incendio en una casa abandonada en el entorno de Vialia Vigo obliga a movilizar a los Bomberos

Los Bomberos de Vigo tuvieron que intervenir este sábado por la tarde en una vivienda unifamiliar abandonada tras recibir el aviso de un incendio por parte de un particular a las 17.54 horas. El fuego se declaró en el interior del inmueble situado en el número 12 de la rúa Antón Beiras, una calle estrecha y céntrica que colinda directamente con varios bloques de viviendas en Travesía de Vigo, una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Una densa columna de humo negro se elevó rápidamente sobre el barrio, visible desde varios puntos del centro, lo que generó alarma entre conductores y viandantes que circulaban por la zona. Tres camiones de bomberos partieron de inmediato desde el parque central de Teis, desplegándose en pocos minutos. El rápido acceso se vio complicado por la ubicación exacta del siniestro: el edificio está enclavado en una parcela rodeada de fincas abandonadas y cubiertas por una espesa vegetación que ha crecido sin control durante años.

Camiones de Bomberos de Vigo aparcados en la Travesía de Vigo / Pedro Mina

Afortunadamente, el incendio quedó controlado y extinguido poco después de las 18.30 horas, permitiendo a los efectivos retirarse sin mayores complicaciones. No se registraron daños personales ni materiales de relevancia en propiedades colindantes, aunque la fachada del inmueble quedó notablemente ennegrecida por el hollín y las llamas. El origen de las mismas se desconoce por el momento.

Detalles del inmueble

La casa unifamiliar lleva abandonada al menos cinco años, formando parte de un problema recurrente en el centro de Vigo: numerosas fincas y edificios antiguos sin uso ni mantenimiento que se convierten en focos de riesgo. Construida en 1943, la propiedad ocupa una parcela de más de 600 metros cuadrados de terreno descuidado, donde la maleza y los arbustos han alcanzado alturas considerables, tapando casi por completo la vista desde la calle.

El antiguo hogar de apenas 67 metros cuadrados en dos plantas lleva deshabitado, al menos, desde hace cinco años. Esta vegetación no solo ocultaba el estado del edificio, sino que también dificultó la labor de los bomberos, quienes tuvieron que dejar los vehículos en Travesía de Vigo y avanzar a pie a través de la espesura para llegar al foco del fuego.