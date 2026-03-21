Concesión
El astillero Freire pide un espacio extra al Puerto en Coia para dar cabida a más plantilla externa
Ubicará contenedores en la curva de San Gregorio en un espacio de 43 metros cuadrados
Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), a través de la sociedad Astilleros y Varaderos San Gregorio, ha cursado una solicitud ante la Autoridad Portuaria de Vigo para poder utilizar 43 metros cuadrados de espacio junto extra a sus instalaciones de Coia, en la curva de San Gregorio.
«En los últimos años hemos experimentado un importante incremento de personal que realiza trabajos en nuestras instalaciones [...] personal requiere de vestuarios y oficinas que no podemos satisfacer con las instalaciones existentes», indica el documento remitido a Praza da Estrela.
Se refiere la dirección de la compañía a la intensa carga de trabajo, que solo en nuevas construcciones alcanzan la docena de contratos. Solo el pasado mes de febrero Freire Shipyard anunció la entrada en vigor de cuatro buques de 47 metros para la Armada de Suecia. Los buques tendrán más de 60 toneladas de capacidad de carga, así como 10,5 metros de manga y 12 nudos de velocidad de crucero.
Une necesidad indispensable
«Estimamos necesario la ocupación de 43 metros cuadrados con destino a la instalación de contenedores cuyo fin es el de vestuarios y oficinas» en la antigua calle Salvamento, «dejando suficiente zona de paso», prosigue el documento oficial.
Entre los contratos que está ejecutando Freire hay un buque inédito para el naval gallego, una unidad diseñada para la carga y procesado de salmón acuícola. Presentará una eslora de casi 85 metros y tendrá capacidad para cargar y desangrar 200 toneladas de salmón a la hora. Es un encargo del grupo noruego Napier.
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