La Diputación de Pontevedra financia obras en 24 concellos: reparte más de 15,5 millones
Su objetivo es apostar por proyectos «transformadores» que permitan «fixar poboación»
La Diputación repartirá más de 15,5 millones de euros para que se realicen obras en Arbo, Baiona, A Cañiza, Crecente, Covelo, Fornelos de Montes, A Guarda, Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, O Porriño, Redondela, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tomiño y Tui. Son actuaciones que movilizarán casi 22 millones de euros.
Entre las obras, hay mejora de pistas deportivas y humanización, entre otras. El objetivo es apostar por proyectos «transformadores» que permitan «fixar poboación» y conseguir un «crecemento sostible e equilibrado». Las aportaciones se integran en el II Plan Extra y serán aprobadas en el pleno provincial ordinario del mes de marzo, que se celebra el viernes 27.
En el conjunto de la provincia, se benefician del II Plan Extra 57 municipios de la provincia, que recibirán cerca de 37 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos locales que suponen mejoras relevantes en cuanto al equilibrio territorial en la prestación de los servicios, tienen trascendencia en sectores de ámbito local, supramunicipal o comarcal, incentivan el desarrollo del territorio, atraen y fijan población, tienen un componente vertebrador y fomentan la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.
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