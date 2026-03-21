Dos detenidos en Vigo por agredir a policías locales

Dos jóvenes fueron detenidos en la madrugada de este sábado en Vigo por agredir a dos policías locales durante una intervención en la calle Joaquín Loriga, en plena zona de ocio nocturno. Los arrestados están acusados de un delito de atentado contra la autoridad y a uno de ellos se le incautó un puñal que, según las diligencias, ocultaba a la espalda y que tenía unos 13 centímetros de filo.

Los hechos se produjeron alrededor de las siete de la mañana. La actuación arrancó cuando uno de los detenidos, con un porro colocado en la oreja, fue sorprendido orinando en el portal del número 12 de la citada calle. Los agentes le requirieron para que cesase en su actitud incívica, pero el joven desoyó la indicación. Al proceder uno de los policías a cachearlo, el implicado reaccionó propinándole un golpe en el pecho.

Tras un primer forcejeo, el joven echó a correr. Fue en ese momento cuando, siempre según el relato policial, llevó la mano a la espalda, donde presuntamente escondía el arma blanca. Los agentes trataron de reducirlo y, en plena maniobra, apareció un amigo del sospechoso.

El segundo joven intervino cuando observó que uno de los policías pedía refuerzos a la Jefatura Local a través de la emisora. Según el parte, intentó golpear el equipo de comunicaciones y alcanzó al agente, causándole una lesión en el hombro por la que tuvo que ser atendido en el hospital Ribera Povisa.

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La intervención se saldó con la detención de ambos jóvenes y con la incautación del puñal. La Policía instruyó diligencias por atentado contra la autoridad.