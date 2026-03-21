Condenados por vender joyas y un ordenador robados en casas parroquiales de Vigo

La sustracción de dos juegos de llaves en el vehículo de un sacerdote vigués en octubre de 2022 derivó en un robo en sendas casas parroquiales. El botín consistió en un reloj, una cadena de oro con medalla, un valioso crucifijo con un dibujo de un Cristo y un ordenador portátil. No se pudo identificar al autor o autores de dichos hechos, pero sí a quienes vendieron los efectos en una tienda de productos de segunda mano: dos varones que fueron sentenciados a penas de prisión, condenas que acaban de ser confirmadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Los magistrados de la sala de apelación desestimaron el recurso de la defensa y ratifican las penas impuestas por delito de receptación al considerar que los hechos están acreditados. Un acusado fue condenado a un año y tres meses de cárcel y el otro, a seis meses.

Una segunda sentencia también de la Sección Quinta aborda otro caso más reciente, de septiembre de 2024. Un ladrón entró en la capilla de Bouzas, accedió a la sacristía y se apoderó del peto de monedas, cirios, chocolatinas y botellas de agua. La jueza de lo Penal lo condenó a multa económica por delito leve de hurto, pero la Audiencia, en consonancia con la Fiscalía, califica los hechos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público e impone dos años de prisión.

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Uso de una «llave falsa»

La magistrada de primera instancia minoró el delito al considerar que la llave usada para abrir la máquina de cirios es falsa «a efectos normativos». La Audiencia responde que, pese a ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el empleo de cualquier instrumento distinto a la llave legítima «que resulte idóneo para abrir una puerta cerrada» es un método de fuerza que agrava el hecho como delito de robo.