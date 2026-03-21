Entidad solidaria
Cambios en Cáritas Tui-Vigo: actualiza sus estatutos tras más de dos décadas
«Necesitábamos redefinir el modo de ejercer la caridad organizada dentro de la Iglesia», explica su director
Cáritas Tui-Vigo aprobó esta semana en la Asamblea Diocesana Extraordinaria sus nuevos estatutos, actualización normativa que no se realizaba desde hace más de dos décadas y que refuerza la estructura institucional de la entidad. Entre las novedades principales —informa la entidad—, destaca la configuración del Consejo Diocesano como un verdadero órgano de gobierno, con funciones reforzadas de supervisión y evaluación institucional.
Este nuevo documento, a su vez, mejora «el enfoque de derechos y la protección del voluntariado, núcleo fundamental de la institución, que contará con mayor seguridad jurídica y formación para desarrollar su misión en las parroquias». El director de Cáritas Tui-Vigo, Alfonso Moreno, indicó que los estatutos de 2006 «no estaban alineados con el marco actual de Cáritas Española ni con el derecho canónico vigente o la legislación civil, como la Ley del Voluntariado de 2015».
Indica que el nuevo marco «concreta el papel del obispo, refuerza la autoridad episcopal» y permite pasar de una regulación administrativa básica a un modelo económico-institucional más sólido y blindado normativamente. «Necesitábamos redefinir el modo de ejercer la caridad organizada dentro de la Iglesia, entendiéndola no como una actividad pastoral más, sino como una dimensión constitutiva que requiere organización, responsabilidad y profesionalización», explica.
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