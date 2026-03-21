Caen los desahucios en Vigo pero repuntan los casos de okupación de viviendas

El mercado de alquiler sufrió un drástico cambio en los últimos años. El boom de pisos vacacionales ha reducido el número de viviendas destinadas al arrendamiento tradicional. Probablemente ésta sea una de las causas de que los desahucios hayan experimentado un importante desplome con respecto a ejercicios anteriores. El balance del Consejo General del Poder Judicial hecho púbico este viernes arroja que en 2025 hubo 392 desalojos en toda la provincia pontevedresa: un 16% menos que los 470 de 2024 y un 42% menos que los 685 de hace cinco años. Frente a ello, hubo un repunte de los procedimientos civiles por okupación de viviendas al registrarse 39 causas frente a las 26 de hace un año. En este último caso, junto a la vía civil los propietarios afectados tienen también la posibilidad de acudir a un procedimiento penal.

La mayoría de los desahucios que se ejecutan en Vigo son debido al impago de rentas del alquiler, seguidos, bastante de lejos, por los derivados de ejecuciones hipotecarias. Excepcionalmente también los hay entre familiares debido a una situación de conflictividad entre ellos. Suelen ser de viviendas, pero también son relativamente habituales en locales comerciales como cafeterías, restaurantes o panaderías.

En los últimos años el descenso de lanzamientos, que es como judicialmente se denominan a estos desalojos, ha sido bastante acusado. Junto a la reducción del número de viviendas destinadas al alquiler de larga duración, esta bajada de casos empezó a notarse a raíz de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, un texto que introdujo importantes novedades en la tramitación judicial de las demandas de propietarios contra inquilinos morosos.

También hay que tener en cuenta la suspensión de lanzamientos por razones de especial vulnerabilidad. En toda Galicia en el último trimestre de 2025 hubo 104 solicitudes y, entre los resueltos, se acordó la suspensión de 14 de esos desalojos, varios de ellos en relación con familias que no tenían alternativa habitacional.