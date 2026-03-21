El Mar de Vigo cumple 15 años: «Va a iluminar la ciudad y toda la ría»

La cantante Luz Casal y la soprano viguesa Begoña Salgueiro estrenaron el Auditorio Mar de Vigo el mismo día de su inauguración. Fue el 26 de marzo de 2011. Habían pasado diez años desde que César Portela ganó el concurso convocado por el Concello de Vigo para transformar en un referente cultural la parcela de Beiramar que ocupaba la abandonada y ruinosa nave de Casa Mar.

El proyecto era una de las piezas clave de la regeneración del frente marítimo vigués, que contemplaba la sustitución de las factorías pesqueras por espacios comerciales, residenciales y de ocio para transformar el frente industrial portuario en un ámbito de disfrute para los ciudadanos.

El buque insignia de este plan era un gran auditorio o palacio de congresos, infraestructura ampliamente reclamada y de la que se esperaba un papel dinamizador en la fisionomía de la urbe.

Recreación virtual del Auditorio Mar de Vigo, en 2007. / FdV

Cuatro finalistas

Era el «proyecto de mayor envergadura que, hasta el momento, se ha realizado en la ciudad», describía Faro de Vigo entonces. Suponía una inversión de más de 12.000 millones de pesetas (que equivaldrían a unos 85 millones de euros) para convertir en un referente cultural una superficie de 26.000 m2.

Al concurso municipal se presentaron cuatro prestigiosos arquitectos: David Chipperfield, Francisco José Mangado, José Valcárcel y César Portela. Santiago Calatrava también concurría, pero finalmente renunció pese a estar entre los finalistas.

El ganador se dio a conocer el 28 de marzo de 2001, coincidiendo con la celebración de la Reconquista. El elegido fue César Portela: «El auditorio transmitirá la potencia de Vigo, una urbe imparable», proclamó en una entrevista en el diario decano.

El arquitecto pontevedrés concebía su propuesta como «un faro» que «va a iluminar la ciudad y toda la ría». «Brillará con el sol», destacaba de una gran estructura ya proyectada con dos grandes óculos orientados a la ría de Vigo y al monte de O Castro, «los dos elementos geográficos que caracterizan a la urbe».

Casa MAR en Beiramar, en 1966. / Archivo Pacheco

Sin rastro de Casa MAR

Aunque la primera idea de César Portela era mantener la fachada de la antigua nave pesquera, su mal estado hizo imposible su conservación. Por ello, se demolió por completo y la obra se empezó desde cero.

Casa Mar era el nombre popular de la empresa Motopesqueros de Altura Reunidos (MAR), S.A. , fundada en 1939 por Javier Sensat Curbera y Carlos Gómez junto a otros empresarios de la ciudad. Llegó a convertirse en el mayor grupo pesquero privado de España, con un centenar de barcos operando en caladeros de todo el mundo.

Su idea resultó tan atractiva como innovadora: reunieron buques de distintos armadores bajo una misma gestión, controlando todo el proceso -producción y comercialización- para obtener una mayor rentabilidad.

La factoría de Beiramar se estrenó en 1955, el mismo día que la Residencia Almirante Vierna (hoy Ciudad de la Justicia) y con la presencia del dictador Franco. Era una instalación puntera: contaba con sus propios muelles para la descarga del pescado, con instalaciones para su procesado y transformación, y hasta producía hielo y suministros para la flota.

Pero la oficialización internacional en 1982 de las 200 millas de las Zonas Económicas Exclusivas marcó el inicio de su declive, ya que su flota pescaba libremente en caladeros lejanos. En 1989 entró en suspensión de pagos y cerró para siempre en 1991. La nave quedó abandonada, pasto de la ruina y víctima de varios incendios que mermaron su estructura a inicios de la década de 2000.

Avance de los trabajos de demolición de Casa MAR, en septiembre de 2006. / RICARDO GROBAS

La demolición de Casa Mar, en 2006; la primera piedra del auditorio, en 2008

Las excavadoras entraron en la antigua y puntera pesquera viguesa en 2006. En ese mismo año se falló el concurso para construir y explotar el auditorio, que ganó una alianza de empresas encabezada por Caixanova y Sacyr Vallehermoso.

El complejo incluía un gran auditorio con capacidad para 1.500 personas y otras tres salas; un hotel; zona de ocio y de uso comercial; y parking.

Se preveía la conclusión de las obras en el plazo de tres años a partir de la demolición completa de las naves. Fue en abril de 2008 cuando se puso la primera piedra.

Tras su inauguración, el 26 de marzo de 2011, su camino sinuoso volvió a torcerse. La UTE que gestionaba el complejo -Pazo de Congresos de Vigo S.A.- entró en preconcurso de acreedores en octubre de 2016 por pérdidas millonarias a las que no podía hacer frente.

Tras un largo proceso de concurso judicial, en 2018 el Concello liquidó la concesión pública con un desembolso de 35,2 millones.

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En la actualidad, Eurostars gestiona el hotel por un periodo de dos años de transición hacia su venta, y el Concello prepara nuevo concurso público para la gestión y mantenimiento del auditorio.