La Zona Franca insiste en la antigua nave de Fribesa para el centro audiovisual: manda una carta al Puerto

Nuevo intento de la Zona Franca de Vigo para que el futuro centro audiovisual se instale en la antigua nave de Fribesa, objetivo que busca desde hace año y medio aproximadamente. El delegado del Estado, David Regades, avanzó que se remitió una carta dirigida a Carlos Botana, presidente del Puerto, para solicitarle formalmente las instalaciones, en desuso desde 2008 y en estado ruinoso desde hace años. «Nos sirve la concesión y nos sirve la compra», apuntó acompañado por el alcalde, Abel Caballero, frente al edificio, ubicado en el número 73 de la avenida de Beiramar, con la ría a unos metros.

Regades informó que, «la próxima semana», el Consorcio aprobará «la oferta pública de adquisición de un inmueble después de haber desarrollado y redactado las necesidades no solo a través de dos consultoras contratadas por la Zona Franca, sino también en colaboración con el propio sector audiovisual para que sea un proyecto compartido». «Llevamos hablando muchos meses con el Puerto, pero hoy es el día en el que el proyecto está suficientemente maduro», señaló. Añadió que la operación se elevará al comité ejecutivo y, posteriormente, se llevará al pleno de la entidad para tomar la decisión definitiva sobre una operación pendiente de tasación.

Llama la atención la insistencia de la Zona Franca en estrenar su centro audiovisual en estas instalaciones, puesto que el Puerto aseveró en numerosas ocasiones que su intención es recuperar el edificio, víctima de numerosos incendios y con redes de protección para evitar la caída de elementos a la vía pública, a través de una iniciativa vinculada con el mar. De hecho, la entidad presidida por Botana, preguntada por este periódico, asegura que, durante los últimos meses, ha avanzado «en un proyecto sólido y coherente para recuperar este espacio estratégico de la fachada marítima».

«La propuesta incluye la posible instalación de dependencias de la Agencia Europea de Control de la Pesca y también la creación de las oficinas y aulas para la coordinación y formación del proyecto de puertos azules de la FAO en Vigo, reforzando así el papel internacional de la ciudad en los ámbitos pesquero y marítimo, que se quiere presentar en junio en Roma», apunta la Autoridad Portuaria.

El Puerto explica que «la intención desde un principio es que sea un referente en la economía azul, la pesca y actividades vinculadas al sector marítimo portuario, ya que es el último edifico del puerto con comunicación al mar donde atracan los buques tanto de la agencia como buques institucionales y pesqueros».« Estamos en el diseño y disponemos los fondos para redacción del proyecto, pero se están realizando negociaciones con las partes implicadas para definir los usos concretos», agrega.

Caso de éxito del Mar de Vigo

Caballero defendió que la recuperación de la antigua nave de Fribesa a través de la creación del centro audiovisual es algo «importantísimo para esta ciudad». «Si alguien se opone, le tendrá que explicar a la ciudad por qué. Y, entonces, ya estamos en política», comentó tras mencionar el caso de éxito del auditorio Mar de Vigo: «Es una copia mimética de aquello. Un edificio que lleva casi 20 años abandonado, quemado y deteriorado. Aparece una oferta magnífica, que es muy buena para el Puerto porque cobrará lo que legalmente le corresponda».

Regades enmarcó esta iniciativa en una línea de trabajo orientada a la regeneración de espacios industriales degradados, una demanda trasladada por distintos colectivos y también por el alcalde de la ciudad. En este contexto, citó ejemplos internacionales de recuperación de patrimonio industrial como el High Line de Nueva York, el Tate Modern de Londres, el Matadero de Madrid o el LX Factory de Lisboa, que, según señaló, constituían modelos de referencia para Vigo en los que se genera economía.