Vigo se mete ya este fin de semana en una máquina del tiempo: viajará a 1809 con la Reconquista

La representación de la destitución de la corporación municipal por afrancesada marca el inicio de la fiesta de la Reconquista: se podrá disfrutar mañana desde las 20:00 horas en la Praza do Berbés. Esta romería, que cuenta con el apoyo del Concello, meterá a la ciudad en una máquina del tiempo: viajará a 1809 hasta el domingo 29 con el esfuerzo de Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello.

El alcalde olívico, Abel Caballero, informó de la apobación de una subvención de 150.000 euros para impulsar la organización de este evento, que presume de ser de interés turístico nacional. Esta aportación municipal incluye la instalación de una pantalla y ornamentación por un importe de 35.000 euros, además de la gratuidad de los servicios de ocupación del suelo, la limpieza y la seguridad, con Protección Civil, Policía Local y Bomberos. El alcalde señaló que la Reconquista es «la romería más importante de estas características de Galicia».

Este fin de semana, vecinos y visitantes podrán participar en talleres y deleitar sus oídos y bailar con actuaciones musicales. Todo en la Praza de O Berbés. Mañana, desde las 14.30 horas, habrá una comida popular. Desde las 17.00 horas, foliada popular. El fin de semana grande será el próximo. En este enlace, se desgrana el programa completo de la Reconquista 2026.