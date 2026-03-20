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Vigo impulsa la XI edición del ciclo «Cine y Ópera» con cuatro proyecciones en abril

Organizado por el Concello en colaboración con la Asociación Amigo de la Ópera de Vigo

Presentación del ciclo de cine este vienes en el Concello de Vigo.

Presentación del ciclo de cine este vienes en el Concello de Vigo.

R. V.

El Concello de Vigo y la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo organizan la undécima edición del «Ciclo Cine y Ópera», una propuesta cultural que analizará la presencia y la influencia de la ópera en el séptimo arte a través de cuatro películas programadas durante todos los martes del mes de abril. Las proyecciones tendrán lugar en el Auditorio Mar de Vigo, con entrada libre hasta completar aforo.

La presentación del ciclo este mañana de viernes contó con la participación del alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal de Cultura, junto con representantes de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo (su director, tesorero y secretaria). Durante el acto, el regidor destacó el “gran nivel” de la programación y la elevada asistencia de público registrada en anteriores ediciones. Por su parte, el director de la asociación, Daniel Diz, agradeció el respaldo institucional del Concello y subrayó la estrecha relación entre la ópera y el cine.

El programa incluye las siguientes proyecciones:

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  • 21 de abril: La mujer de Tchaikovsky, a las 19.00 horas.
  • 24 de abril: La música en silencio, a las 19.00 horas.
  • 28 de abril: El maestro de música, a las 19.00 horas.

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