Vigo impulsa la XI edición del ciclo «Cine y Ópera» con cuatro proyecciones en abril
Organizado por el Concello en colaboración con la Asociación Amigo de la Ópera de Vigo
El Concello de Vigo y la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo organizan la undécima edición del «Ciclo Cine y Ópera», una propuesta cultural que analizará la presencia y la influencia de la ópera en el séptimo arte a través de cuatro películas programadas durante todos los martes del mes de abril. Las proyecciones tendrán lugar en el Auditorio Mar de Vigo, con entrada libre hasta completar aforo.
La presentación del ciclo este mañana de viernes contó con la participación del alcalde, la primera teniente de alcalde y el concejal de Cultura, junto con representantes de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo (su director, tesorero y secretaria). Durante el acto, el regidor destacó el “gran nivel” de la programación y la elevada asistencia de público registrada en anteriores ediciones. Por su parte, el director de la asociación, Daniel Diz, agradeció el respaldo institucional del Concello y subrayó la estrecha relación entre la ópera y el cine.
El programa incluye las siguientes proyecciones:
- 14 de abril: A lo grande, a las 19.00 horas.
- 21 de abril: La mujer de Tchaikovsky, a las 19.00 horas.
- 24 de abril: La música en silencio, a las 19.00 horas.
- 28 de abril: El maestro de música, a las 19.00 horas.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Evacúan a un trabajador en helicóptero tras cortarse con una motosierra apagada en Cíes
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada