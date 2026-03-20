Vigo, en el grupo de los puertos «altamente eficientes» de España

Vigo se sitúa entre los puertos «altamente eficientes» de España por la utilización «óptima» de sus recursos a la hora de desarrollar las operaciones vinculadas al transporte marítimo. Un estudio fin de grado realizado en la Universidad de Cantabria lo sitúa por su rendimiento dentro de este pequeño grupo —junto a los de A Coruña, Avilés, Bahía de Algeciras, Cartagena, Castellón y Gijón— tras analizar los datos de 27 autoridades portuarias.

El trabajo, firmado por Adrián Martín y tutorizado por la profesora Ingrid Mateo, se basa en datos oficiales del Ministerio de Transportes entre los años 2000 y 2022 sobre la evolución de los movimientos de mercancías. Y destaca que la eficiencia operativa es «determinante» para la competitividad de los puertos, dado que su capacidad de manejar grandes volúmenes de mercancías no solo influye en la reducción de costes, sino también en su «rentabilidad y posición estratégica en la red global de transporte».

El autor utilizó el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para valorar la eficiencia relativa de los puertos, evaluando cómo utilizan los recursos disponibles para maximizar las operaciones. El estudio tiene en cuenta la inversión en muelles, grúas, sistemas de carga y descarga, y tecnologías de automatización, así como la implementación de sistemas de gestión y TIC que facilitan la logística y la seguridad, y también el número de empleados.

Terminal de contenedores de Guixar. / Alba Villar

Y relaciona todos estos datos con el manejo de graneles sólidos y líquidos; el volumen de mercancías transportadas en contenedores, que en 2022 representó casi un 34% de todo el transporte marítimo en España; la mercancía general, como maquinaria y vehículos; la descarga de pesca; el suministro de combustible y alimentos a embarcaciones; y el tráfico interior.

Los resultados revelan que la mayoría de puertos españoles presentan rendimientos decrecientes a escala, lo que indica que no están operando en su escala óptima «y podrían beneficiarse de ajustes en su tamaño o en la gestión de sus operaciones». Sin embargo, el de Vigo es uno de los pocos con un rendimiento constante a escala, es decir, opera en su tamaño óptimo y cualquier cambio en su escala actual no afectará a su eficiencia.

El estudio también concluye, a nivel general, que los graneles sólidos y líquidos están más influenciados por factores externos como la demanda internacional que por las infraestructuras o la tecnología. Mientras que una mayor inversión en estos dos últimos aspectos se asocia a un aumento en el volumen de mercancías generales y contenedores.

Un mayor tráfico interior estaría relacionado con una mejor infraestructura y una mayor fuerza laboral, mientras que la pesca y el avituallamiento dependen más de los recursos naturales y la demanda del mercado.

Noticias relacionadas

Los resultados son de interés para que los puertos ajusten su rendimiento en un momento en el que se enfrentan al «desafío» de adoptar tecnologías verdes y reducir emisiones para cumplir los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa.